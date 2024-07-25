En-Nesyri'den Immobile ve Icardi cevabı: Rakip forvetlere bakmıyorum!
Fenerbahçe'nin, La Liga ekibi Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri, imza töreninde açıklamalarda bulundu. İşte açıklamaları...
Fenerbahçe'nin, La Liga ekibi Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri, imza töreninde açıklamalarda bulundu.
Youssef En-Nesyri'nin imza töreninde yaptığı açıklama şu şekilde:
"Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Harika ve uzun zamandan beri bildiğim, takip ettiğim takım. Mario Branco'ya ve Ali Koç'a bana güvendikleri için teşekkür ederim. Aynı zamanda Jose Mourinho'ya da teşekkürler. Menajerime ve aileme de teşekkür ederim. Yanımdalar, buraya gelmemde çok yardımları dokundu."
"ALİ KOÇ, MOURINHO VE BRANCO İLE GÖRÜŞTÜM"
"Pek çok takım beni istedi ama Fenerbahçe'ye gelmek önemliydi. Verdiğim karardan rahatım. Gelmeden Ali Koç, Jose Mourinho ve Mario Branco ile konuştum. Süre biraz uzadı ama sonuçta geldim. Her şeyimi sahada vereceğim."
"İKİ SENEDİR FENERBAHÇE'Yİ TAKİP EDİYORUM"
"İki sene önce Fenerbahçe'ye karşı oynadım. İki senedir Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Taraftarların desteği ilgimi çekmişti. Atmosferi sevmiştim. Onları mutlu etmek istiyorum."
IMMOBILE VE ICARDI CEVABI
"Rakip takımlardaki forvetlere bakmıyorum, kendime bakıyorum. Neler yapabileceğimi çok iyi biliyorum. Kupalar kazanmaya geldim. Şahsi hedeflerim değil, kupalar kazanmak önemli."
"FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNDEN BAHSETTİLER"
"İspanya dışında ilk senem olacak. Ancak oyuncular her gittiği yere alışmalı. İşinize konsantre olmalısınız, sahalar aynı. Fenerbahçe'ye gelmeden önce bazı oyuncularla konuştum. Fenerbahçe'nin büyüklüğünden, her zaman kazanmak istediğinden bahsettiler. İnşallah her şey güzel olacak."
"HİÇBİR ZAMAN SORUN YAŞAMADIM"
"Takımda rekabet olacak. Jose Mourinho kararı verecek. Hiçbir zaman hücum bölgesindeki arkadaşlarımla sorun yaşamadım. Umarım çok goller atarız ve takım kazanır."
MARIO BRANCO: TRANSFERLERİN %95'İNİ TAMAMLADIK
"Böyle bir golcüyü bu tarihte getirmek çok önemli. Transferlerin %95'ini tamamladık. Bu çok iyi bir şey. Youssef transferi için yönetime teşekkür ederim. Jose Mourinho'nun ana opsiyonlarından biriydi. Aslında hepimizin ortak hedefiydi. Burada olduğu için çok mutluyum, umarım ondan beklediğimiz katkıyı sağlar."
"TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN YÜKSEK TRANSFERİ"
ACUN ILICALI: "Kulübümüz ve Türk futbolu adına önemli bir gün. Türk futbol tarihinin en yüksek transferi. Onu burada gördüğümüz için çok mutluyuz, çok değerli futbolcu."
"BU HABERLERİ GÜLÜMSEYEREK OKUDUK"
ACUN ILICALI: "En-Nesyri için bizim basınımızda başka takımlarla temasta olduğu ve kafasının karışık olduğu haberleri çıktı. Biz bu haberleri gülümseyerek okuduk. 4 hafta önce ilk görüşmede Youssef, bize karşı sıcaklığını hissettirdi. Çabuk bir şekilde anlaştık. 40 Milyon €'luk teklif almış oyuncu. Geçen sene Milan 30 Milyon € vermiş. Sevilla ile uzun görüşmeler yaptık."
"MOURINHO'NUN 1 NUMARASIYDI"
ACUN ILICALI: "Başkanımız kulübün menfaatlerini ön planda tutuyor. 20 Milyon Euro altında bir rakama Youssef'u kadromuza kattık. Çok mutluyuz. Youssef çok uzun sürdü, kafayı takmıştık. Jose Mourinho'nun bir numarasıydı, getirmek için inat ettik ve mücadele verdik."
"İSTERSEK TÜM TAKIMI SATABİLİRİZ"
ACUN ILICALI: "En çok Fenerbahçe oyuncularına ilgi var. O kadar çok transfer teklifi var ki, istersek tüm takımı satabiliriz. Başka etkenlerden şampiyonluğu etkilenmiş takımın oyuncularını yollamalı mıyız? Ferdi'nin değeri 30 Milyon €'nun üzerinde ve ciddi teklifler var. Aklımızın almadığı teklif gelmediği sürece, oyuncu satmayacağız. Düşünün Ferdi'ye gelen 30 Milyon €teklif normal ev bizi heyecanlandırmıyor."