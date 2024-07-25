En-Nesyri'den Immobile ve Icardi cevabı: Rakip forvetlere bakmıyorum!

"TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN YÜKSEK TRANSFERİ"

ACUN ILICALI: "Kulübümüz ve Türk futbolu adına önemli bir gün. Türk futbol tarihinin en yüksek transferi. Onu burada gördüğümüz için çok mutluyuz, çok değerli futbolcu."

"BU HABERLERİ GÜLÜMSEYEREK OKUDUK"

ACUN ILICALI: "En-Nesyri için bizim basınımızda başka takımlarla temasta olduğu ve kafasının karışık olduğu haberleri çıktı. Biz bu haberleri gülümseyerek okuduk. 4 hafta önce ilk görüşmede Youssef, bize karşı sıcaklığını hissettirdi. Çabuk bir şekilde anlaştık. 40 Milyon €'luk teklif almış oyuncu. Geçen sene Milan 30 Milyon € vermiş. Sevilla ile uzun görüşmeler yaptık."