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        Haberler Bilgi Gündem EN SON DEPREMLER SON DAKİKA 6 TEMMUZ 2025: Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde? AFAD ile Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 6 Temmuz 2025: AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Deprem ülkesi olan ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan sarsıntılara ilişkin detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, bugün birçok ilde farklı büyüklüklerde deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 6 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2025 - 07:36 Güncelleme: 06.07.2025 - 07:36
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        Türkiye’de meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. 6 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

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        6 TEMMUZ 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        2025-07-06 06:57:5342.9263943.035567.0ML1.8Mestia, Samegrelo-Zemo Svaneti (Gürcistan) - [150.48 km] Posof (Ardahan)

        2025-07-06 06:50:0239.4369437.3022213.67ML1.5Ulaş (Sivas)

        2025-07-06 06:47:2839.4244437.301397.01ML1.7Ulaş (Sivas)

        2025-07-06 06:35:4139.4422237.3038911.17ML2.0Ulaş (Sivas)

        2025-07-06 06:09:1239.4186137.292510.96ML1.8Ulaş (Sivas)

        2025-07-06 06:02:3839.4191737.269729.83ML1.7Ulaş (Sivas)

        2025-07-06 05:49:2039.3194427.7636110.88ML1.4Soma (Manisa)

        2025-07-06 05:39:3340.0208327.819449.31ML1.6Manyas (Balıkesir)

        2025-07-06 05:15:3038.3091738.824177.01ML1.3Pütürge (Malatya)

        2025-07-06 05:15:2038.0694436.571679.72ML1.5Göksun (Kahramanmaraş)

        2025-07-06 05:06:1438.3791726.600566.9ML1.4Urla (İzmir)

        2025-07-06 05:05:3537.9691738.381675.02ML1.0Çelikhan (Adıyaman)

        2025-07-06 04:22:0437.9586128.00255.97ML1.8Efeler (Aydın)

        2025-07-06 04:06:2439.3205641.060287.03ML1.2Karlıova (Bingöl)

        2025-07-06 03:28:5338.4338942.325837.08ML1.6Tatvan (Bitlis)

        2025-07-06 03:12:4039.792541.457787.04ML1.4Tekman (Erzurum)

        2025-07-06 03:10:4936.8936127.186947.13ML1.2Ege Denizi - [12.40 km] Bodrum (Muğla)

        2025-07-06 02:56:2738.1088937.103337.26ML1.5Ekinözü (Kahramanmaraş)

        2025-07-06 02:35:4538.1938938.068896.93ML1.4Yeşilyurt (Malatya)

        2025-07-06 02:28:0439.3288927.744726.98ML0.8Soma (Manisa)

        2025-07-06 02:15:0740.1747231.7857.14ML2.2Beypazarı (Ankara)

        2025-07-06 01:39:2040.0177838.606396.96ML2.0Gölova (Sivas)

        2025-07-06 01:25:2338.2408338.877786.46ML1.2Pütürge (Malatya)

        2025-07-06 01:15:1938.3247237.716396.89ML1.3Akçadağ (Malatya)

        2025-07-06 01:11:3038.7169439.941119.52ML1.2Palu (Elazığ)

        2025-07-06 01:00:3539.3044427.7611111.04ML0.9Soma (Manisa)

        2025-07-06 00:58:0938.3369438.201676.98ML2.2Yeşilyurt (Malatya)

        2025-07-06 00:07:14 38.33639 37.68556 7.36 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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