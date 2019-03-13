Geçen hafta Cenevre'de 18.9 milyon dolara sattığı 'La Voiture Noire' ile dünyanın en pahalı otomobiline imza atan Bugatti, 34 bin dolarlık bir model tanıttı.
Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, 110'uncu yılını kutlayan Fransız üretici, tarihindeki önemli modellerden biri olan ve 1920'li yıllarda yollarda olan Type 35'in 'Bebe II' ismini verdiği bir replikasını görücüye çıkardı.
3 BOYUTLU YAZICIDAN ÜRETİLDİ
3D printer (3 boyutlu yazıcı) ile üretilen modelin ölçülerinin, orjinal Type 35'in yüzde 75'i oranında olduğu açıklanıyor. Elektrikli otomobilin üretiminin ise şuan için 500 adet ile sınırlandırıldığı kaydediliyor.
Markadan yapılan açıklamaya göre, 'Bebe II'yi hem çocuklar hem de yetişkinler kullanabiliyor. Bu kapsamda iki sürüş modu bulunan otomobilin, yetişkin modunda gücü 4 kW olurken, hızı ise en fazla 45 km/s olarak açıklanıyor. Çocukların kullanımında ise aracın gücü 1 kW'a düşüyor ve hızı da saatte 20 km olarak sınırlanıyor.
Arkadan itişli otomobilin lityum iyon bataryaları değiştirilebiliyor. Aracın rejeneratif fren sistemi sayesinde ise fren pedalına her basıldığında piller şarj edilebiliyor.
'FRANSIZ YARIŞ MAVİSİ' RENGİ İLE GELİYOR
Bebe II'nin kokpitinin Bugatti'nin diğer modellerinde olduğu gibi markanın karakterini yansıtacak şekilde dizayn edildiği bildirildi. Bu kapsamda, alüminyum parçalar, deri koltuklar ve Type 35'teki direksiyon simidinin bire bir aynısı aracın içinde dikkat çeken unsurlar olarak karşımıza çıkıyor.
Otomobilin dışı ise markanın bir başka geleneği olan 'Fransız yarış mavisi' rengine boyanarak sahibine teslim ediliyor.
İLKİ 1936 YILINDA ÜRETİLDİ
Bebe II'nin öncüsü olan Bebe I, Bugatti kurucusu Ettore Bugatti'nin küçük oğlu Roland için 1936 yılında üretildi. El yapımı model, o dönem markanın meraklılarının yoğun talebi üzerine bir yıl içinde 500 adet üretildi.
Bebe I'in sınırlı sayıdaki üretimi ise, modeli bugün koleksiyoncular için cazip kılıyor. Verilen bilgiye göre, Roland Bugatti'nin otomobili Bugatti koleksiyonerlerinin aradığı modellerin ilk sıralarında geliyor.
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