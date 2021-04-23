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'En ucuz' gazın kontratı sona erdi

Türkiye, doğal gazda gelecek yıllarda enerji maliyetlerini de doğrudan etkileyecek önemli bir süreçten geçiyor. Bu yıl sonuna dek yaklaşık 16 milyar metreküplük doğal gaz ithalat kontratının süresi dolacak. Bu kapsamda, “en ucuz” gazın ithal edildiği, Azerbaycan’la yapılan yıllık 6.6 milyar metreküplük kontratın süresi doldu. Azerbaycan’dan, Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattından gaz akışının kesildiği ifade ediliyor. Süresi dolan ve izleyen günlerde dolacak kontratların hangi koşullarda yenileneceği henüz bilinmiyor. BOTAŞ’ın yanı sıra özel sektör de Rusya ve Azerbaycan’dan doğal gaz ithal etmek için hazırlık yapıyor. Olcay Aydilek'in haberi...

'En ucuz' gazın kontratı sona erdi

Türkiye, her yıl 50 milyar metreküp dolayında doğal gaz tüketiyor. Doğal gaz gereksiniminin tamamına yakın bölümü ithalat yoluyla karşılanıyor. Rusya, İran ve Azerbaycan’dan boru hatları üzerinden gaz ithal ediliyor. Boru gazının yanı sıra spot piyasadan ya da kontrata bağlanmış miktarlar üzerinden sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı da gerçekleştiriliyor.

Bu yıl sonuna dek 57-58 milyar metreküp seviyesinde bulunan uzun dönemli ve petrol fiyatına endeksli doğal gaz kontratlarının yaklaşık 16 milyar metreküplük bölümü sona erecek. Bunun 4 milyar metreküpünü, TürkAkım üzerinden özel sektör ithal ediyor. Kalanını da BOTAŞ (4 milyar metreküp TürkAkım, 6.6 milyar metreküp Azerbaycan, 1.2 milyar metreküp Nijerya) kontrol ediyor.

AZERİ KONTRATI SONA ERDİ

Bu kapsamda, “en ucuz” gazın ithal edildiği, Azerbaycan’la yapılan yıllık 6.6 milyar metreküplük kontratın süresi geçen hafta doldu. Azerbaycan’dan, Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattından gaz akışı kesildi.

Sektör uzmanları, Türkiye’nin Azerbaycan’dan farklı anlaşmalarla doğal gaz ithal ettiğini belirterek, “Bakü-Tiflis-Erzurum hattı üzerinden ithal edilen yıllık 6.6 milyar metreküplük kontratın süresi sona erdi. TANAP üzerinden yıllık 6 milyar metreküp gaz ithalatı devam ediyor” dedi.

ÖZEL SEKTÖR DE HAREKETLİ

Süresi dolan ve izleyen günlerde dolacak kontratların hangi koşullarda yenileneceği henüz bilinmiyor.

Rusya ve Azerbaycan ile yapılacak yeni kontratlar için piyasa hareketlendi. BOTAŞ’ın yanı sıra özel sektör de Rusya ve Azerbaycan’dan doğal gaz ithal etmek istiyor.

Uzmanlar, Türkiye’nin, uzun dönemli (20 yıl ve üzeri) ve fiyatı petrole bağlı yeni anlaşma yapmayı düşünmediğini belirterek, “Özellikle fiyat konusunda esnek koşullar içeren anlaşmalar üzerinde çalışma yürütülüyor” dedi.

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