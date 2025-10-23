Emekliye 30 bin TL'ye varan promosyon ödemesi Ekim 2025: En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Emekli promosyonunda bankalar arasında rekabet her geçen artıyor. Kamu bankaları ve özel bankalar, emekliye özel güncel promosyon kampanyalarını kendi sitesi üzerinden duyuruyor. Bu kapsamda bazı bankalar ekim ayına özel belli şartlar doğrultusunda emekli promosyon miktarını 30 bin TL'ye çıkardığını duyurdu. Peki, "En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?" İşte 2025 Ekim Ziraat Bankası, VakıfBank, Garanti, İş Bankası, Yapı Kredi emekli promosyonu veren bankalar...
Emekli promosyon kampayanlarında yaşanan son gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bankalar ekim ayına özel, güncel emekli promosyon miktarlarını duyurdu. Bu doğrultuda en yüksek emekli maaş promosyonu veren bankalar SSK, Bağ-Kur'lular tarafından mercek altına alındı. Peki, "En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, emekli maaş promosyonu ne kadar oldu?" İşte detaylar...
HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?
Bankalar ekim ayına özel emekli promosyon kampanyalarını duyurdu. Bazı bankalar belirli koşullar doğrultusunda 30 bin TL'ye varan promosyon veriyor.
İşte güncel promosyon miktarları...
VAKIFBANK
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan Protokol kapsamında, gelir/aylık alanlara promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan ve 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank’tan almayı taahhüt eden emekliler, promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
Promosyon ödemesi için en yakın VakıfBank şubesine müracaat edebilir, VakıfBank yurt içi ATM cihazlarını kullanabilir ya da VakıfBank Mobil aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri, 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Brüt maaş tutarı;
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlar 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.
SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.
Halkbank Mobil’de İşlemler> Emeklilik İşlemleri>Emekli Promosyon Başvurusu veya Başvuru>Emekli Promosyon Başvurusu menülerinden promosyon başvurusu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Bankadan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
Promosyon ödemesine ilişkin başvurular; şubeler, İnternet Şubesi, Ziraat Mobil, ATM'ler, SMS, Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabilmektedir.
GARANTİ BBVA
Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül veriliyor.
15.000 TL’ye kadar nakit promosyon,
üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL,
2.000 TL Avans Hesap harcamasına 2.000 TL,
yeni sigorta poliçesine de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus fırsatı sunuluyor.
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ekim 2025’tir.
ING
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING’ye taşıyanlara, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanmak mümkün.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarı,
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL emekli maaş promosyonu,
20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi yapılıyor.
Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca ING’den alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri yararlanabilir.
Kampanya 1 - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir.
YAPI KREDİ
19 Eylül 2025 – 31 Ekim 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler, 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını yeniden aktif kullanmaya başlaması* gerekmektedir. Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; müşterilere, maaş baremi bağımsız 2000 TL ek nakit ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır. Dijital aktiflik kampanyasından ek ödül taahhüdü veren ve ödülden faydalanan müşteriler, taahhütlerini iptal edip tekrar taahhüt vermeleri durumunda kampanyadan faydalanamazlar.
AKBANK
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını, 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşını Akbank’tan almayı taahhüt edenler veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyenler 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabiliyor.
Ek olarak müşteriler, kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabından veya Axess ya da Wings kredi kartından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL; davet koduyla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarından toplam 5.000 TL ve kredi kartı harcamalarına toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabiliyor.
Emekliler, Akbank Mobil veya 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarını kolayca Akbank’a taşıyarak promosyon başvurusunda bulunabilir veya promosyon taahhüdünü yenileyebilirler.
DENİZBANK
Denizbank, emeklilere 27.000 TL’ye varan nakit promosyon veriyor.
12.000 TL’ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredi Kartı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL’ye varan ek promosyon ve kredi kartı harcamasına 7.000 TL iade fırsatı sunulmaktadır.
Kampanya 16 Temmuz 2025 ile 31 Ekim 2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile bankadan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
İŞ BANKASI
İş Bankası, emekli maaşını İş Bankası’na taşıyanlara veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası’ndan alan müşterilere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor. Banka ayrıca 9.000 TL’ye varan ek promosyon sağlıyor.
Emekli Promosyon Kampanyası, 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerlidir.
QNB
Maaşını 3 yıl boyunca QNB aracılığıyla almayı taahhüt eden emekliler, 31.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
İlk maaşın müşterinin hesabına gelmesiyle beraber maaş tutarlarına göre koşulsuz 20.000 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor.
Hesaptan verilecek 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatına istinaden promosyon tutarına ek olarak 3.000 TL nakit ödeme yapılıyor.
İhtiyaç Kredisi başvurusu yapıp banka politikalarına göre yapılacak değerlendirme sonrası başvurusu olumlu sonuçlanıp minimum 100.000 TL ihtiyaç kredi kullanımında ek 2.500 TL nakit sağlanıyor.
Ek hesap başvurusu yapıp banka politikalarına göre yapılacak değerlendirme sonrası başvurusu olumlu sonuçlanıp minimum 10.000 TL ek hesap kullanımına ek 2.500 TL nakit veriliyor.
Ek hesabı bulunan müşteriler 08.10.2025 tarihinden sonra promosyon talebi yapılmadan önce minimum 10.000 TL ek hesap kullanımına ek 2.500 TL nakit ödül fırsatından faydalanabiliyor.
Kampanya, 8 Ekim 2025-31 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerlidir.