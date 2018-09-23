Terör örgütlerinin korkulu rüyası mavi bereli Türk komandoları, Isparta'daki "Teröristle Mücadele Harekatı Tatbikatı"nda, zorlu arazi ve iklim şartlarına uyum sağlayarak göreve hazır hale geliyor. Isparta'daki Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda verilen "Teröristle Mücadele Harekâtı Tatbikatı" eğitimiyle komandoların, zorlu arazi ve iklim şartlarına adaptasyonu hedefleniyor. Eğitimden geçen komandolar, güç, cesaret, kararlılık ve dayanıklılık gibi özellikler kazanıyor.

Komutanlıkta temel eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşlar için 16 hafta süresince düzenlenen tatbikata katılan askerler, her türlü zor durum ve şartta görev yapabilecek yeterliliğe erişiyor. AA ekibinin de izlediği Isparta ve Eğirdir'deki sarp arazilerde gerçekleşen tatbikatta, temel eğitim kursunda alınan bilgi ve becerilerin uygulamaları arazi şartlarında tatbik edildi.

DAĞCILIK TEKNİĞİNİ DE KULLANIYORLAR

Arazide karşılaşılması muhtemel terörist unsurların nasıl bertaraf edileceğine ilişkin de eğitilen komandolar, karşılaştıkları doğal engelleri ise özel olarak kursunu gördükleri dağcılık tekniklerini kullanarak aştı. Komandolar bu sayede terörist unsurları hiç beklemedikleri zaman ve konumlarda etkisiz hale getirebilme başarısını gösterdi.

SIRTLARINDA 40 KİLOGRAMLIK TEÇHİZAT

Senaryo gereği terörist bulunduğu değerlendirilen sarp bölgelere intikal eden komandoların, büyük cesaret gerektiren noktalardan korkusuzca ve başarıyla geçmeleri tam not aldı. Sırtlarındaki 40 kilogramlık teçhizatlarıyla arazide kilometrelerce yürüyen komandolar, istenilen hedeflere yüksek tepeleri, derin kanyon ve vadileri fire vermeden geçerek ulaştı.

ARAZİDE GÜVENLİK VE ŞOK BASKINLA YOK ETME!

Aynı başarıyı öğrendikleri harekÂt tarzlarını uygulayarak gece intikallerinde de gösteren komandolar, daha sonra helikopterlerle farklı bölgelerde doğru noktalara inerek etkili şekilde arazide güvenlik tedbiri aldı. Burada teröristlerin bulunduğu bölgelere hiç beklenilmeyen yerden sızan komandolar, şok baskınlarla düşmanı yok etme kapasitesine ulaştıklarını gösterdi.

KOMANDO ANDINI EĞİRDİR SEMALARINDA HAYKIRDILAR

Komandolar, tim komutanından alınan emirleri harfiyen yerine getirip, arazideki zorlukları yenme becerisine sahip olduklarını da gösterdi. Tatbikat sonunda hedeflerine ulaşan komandolar teçhizatlarıyla bin 749 rakımlı Eğirdir Sivri Tepe'ye zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Türk ordusunun komando andını Eğirdir semalarına haykıran uzman erbaşlar, tatbikatı başarıyla bitirerek mavi bere takma hakkını kazandı.

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