Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.543,04 %-1,26
        DOLAR 32,2326 %0,00
        EURO 34,9545 %-0,17
        GRAM ALTIN 2.423,24 %-0,97
        FAİZ 41,57 %0,24
        GÜMÜŞ GRAM 32,87 %-1,25
        BITCOIN 68.001,00 %-0,35
        GBP/TRY 41,0774 %-0,16
        EUR/USD 1,0836 %-0,19
        BRENT 84,57 %0,39
        ÇEYREK ALTIN 3.962,00 %-0,97
        Haberler Ekonomi Emlak Endeksa Genel Müdürü Öğüt: "Kirada sınırlama kalkınca piyasa dengeyi bulacak" - Emlak Haberleri

        Endeksa Genel Müdürü Öğüt: "Kirada sınırlama kalkınca piyasa dengeyi bulacak"

        Endeksa, Haziran 2022'de yürürlüğe konan ve temmuz ayı itibarıyla sona ermesi beklenen yüzde 25 kira artışı sınırlamasının piyasaya olan etkilerini değerlendirdi. Buna göre, 2 yıllık dönemde Türkiye genelindeki kiralık evlerin değeri nominal olarak yüzde 265 arttı. Enflasyondan arındırıldığında ise kira değerleri yüzde 47 oranında yükseldi. Yapay zeka ile gayrimenkul değer hesabı yapan ve bu sayede kullanıcıların güvenle gayrimenkul satışı yapmalarına imkan sağlayan Endeksa Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Görkem Öğüt, düzenlemenin kaldırılmasının sektörü pozitif yönde etkileyeceğini belirtti: "Sınırlamayla birlikte ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar, piyasada kiralık konut stoğunu azaltan bir etki yarattı. Bu uygulamanın kalkmasıyla birlikte piyasa orta vadede arz talep yeniden dengesini bulacaktır."

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 14:43 Güncelleme: 29.05.2024 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kirada sınırlama kalkınca piyasa dengeyi bulacak"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Pandemi sonrasında kira artış oranlarında yaşanan büyük sıçramayı frenleme amacıyla Haziran 2022’de yürürlüğe konan yüzde 25 kira artışı sınırlamasının, temmuz ayı itibarıyla sonlanması bekleniyor. Yeni dönemde kiralık ev piyasasında nasıl değişimler yaşanacağı merak konusu. Kullanıcılarına büyük veri analizi ve yapay zeka ile gayrimenkullerinin gerçek değerini sunan Endeksa, iki yıllık bu düzenlemenin piyasaya etkilerini değerlendirdi. Endeksa’nın analizine göre, 2 yıllık sınırlama dönemi boyunca Türkiye genelindeki kiralık evlerin değeri, nominal olarak yüzde 265 oranında arttı. Bu veriler enflasyondan arındırıldığında, Türkiye genelindeki ortalama kiraların iki yıllık süreçte reel olarak yüzde 47 oranında artmış olduğu görülüyor.

        REKLAM

        İl bazındaki 2 yıllık nominal kira değişimlerine bakıldığında ise, bazı kentlerde Türkiye ortalamasının çok üzerinde artışlar kaydedildiği görüldü. Örneğin en yüksek nominal değer artışlarının görüldüğü Ordu, Manisa, Edirne, Hatay ve Kocaeli’nde kiralık konutlar Haziran 2022 sonrasında ortalama 5 - 6 kat arasında artarken, aynı illerde enflasyondan arındırılmış verilere göre kira bedelleri 2 kat artmış durumda. Bu veriler, özellikle pandemi öncesinde ortalama kira fiyatları Türkiye ortalamasının altında kalan birçok ilde yüzde 25 sınırlamasına rağmen astronomik kira artışları yaşandığını ortaya koyuyor.

        Pandemi nedeniyle yaşanan kapanmalar sırasında kira artışları konusunda rekor kıran Antalya, Adana, Muğla gibi illerde ise son iki yıllık süreçte kira bedellerinin reel olarak yüzde 10-24 oranında düştüğü görülüyor. İstanbul, Ankara ve İzmir olarak en büyük 3 ilin kira değişim seviyeleri analiz edildiğinde ise Ankara’nın diğerlerinden farklı bir seyir izlediği görülüyor. Buna göre Türkiye reel değişim ortalaması yüzde 47 iken, İstanbul yüzde 31 ile ortalamanın altında artışlar kaydetti. Ortalamanın üzerinde kira artışı gösteren iki ilden İzmir’de ise 2 yıllık reel kira değişimi yüzde 52 iken, Ankara’da ise bu oran yüzde 105.

        Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, düzenlemenin kaldırılmasının sektörü pozitif yönde etkileyeceğini söyledi. Özünde kiracıların alım gücünü koruma amacı taşıyan bu düzenlemenin piyasadaki arz talep dengesini sarstığını vurgulayan Öğüt, şu değerlendirmeleri yaptı:

        “Endeksa verilerine göre, yüzde 25 kira sınırlaması Türkiye genelinde ortalama kira fiyatlarındaki reel artışı kısmen durdurabildi. Verilerimiz iki yıllık süreçte kiraların reel olarak yüzde 47 arttığını gösteriyor. Ancak son bir yıllık verilere baktığımızda, Türkiye genelindeki kiralar reel olarak yüzde 8 düştü. Dolayısıyla ilk yıl ev sahiplerinin kiraları çok yüksek oranlarda artırdığını; ikinci yılda ise düzenlemenin kira artış oranlarını baskıladığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte, evini ilk kez kiraya verecek birçok ev sahibi bu düzenlemenin süreceği ve bir sene sonra kiraya yüzde 25’ten daha fazla zam yapamayacağı tahminiyle hareket etti. Ancak düzenlemenin kaldırılmasıyla orta vadede, piyasa arz talep dengesini bulacaktır.”

        Öğüt, kira fiyatlarının artık serbest piyasada belirlenecek olmasının konut satışlarına da hareketlilik getireceği görüşünde. Öğüt, “Son dönemlerde kiracı-ev sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıkların artması, kiracılı evlerin satışına da yansıyor. Eskiden kiracılı ev daha değerliyken; son dönemlerde kiracısı olmayan boş evler daha değerli görülmeye başlamıştı. Düzenlemenin kalkmasıyla bu bakış açısında da bir değişim yaşanabilir. Endeksa olarak, sektörün bu dinamik sürecini yakından izleyerek büyük veri analizi uzmanlığımızla müşterilerimize en güncel bilgileri sunmaya devam edeceğiz” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Zirvede kira atışması
        Zirvede kira atışması
        Parçalayıp derin dondurucuya koymuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Parçalayıp derin dondurucuya koymuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        1 milyon elektriksiz
        1 milyon elektriksiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hangi yağ sağlığa faydalı, hangisi zararlıdır?
        Hangi yağ sağlığa faydalı, hangisi zararlıdır?
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Lütfen Gazze için dayanışmanızı gösterin
        Lütfen Gazze için dayanışmanızı gösterin
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Google, tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi
        Google, tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        En zengin ünlü kadınlar
        En zengin ünlü kadınlar
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        "Ekonomik eşitsizlik artabilir!"
        "Ekonomik eşitsizlik artabilir!"
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat