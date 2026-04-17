Ender görülen Çermik ters lalesi çiçek açtı

Diyarbakır'da yaklaşık 2 yıl önce doğaseverlerin yürüyüşü sırasında fotoğraflanan ve 53'üncü tür olarak literatüre giren ender sarı renkli Çermik ters lalesi çiçek açtı.

Amatör dağcılar tarafından görüntülenen sarı ters lalelerin, neslinin azalması nedeniyle koruma altında olduğu belirtildi.

İlk kez bu yıl sarı ters laleleri gördüklerini ifade eden doğaseverler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Çermik ilçesinin yüksek dağlık kesimlerinde yetişen sarı ters lalelerin, diğer lale türleri gibi koruma altında bulunduğu bildirildi.

Doğa gezginlerinin bu nadir güzellikleri yerinde görmek için her yıl yüzlerce kilometre yol kat ettiği öğrenildi.