Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Ender görülen Çermik ters lalesi çiçek açtı

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde keşfedilen ve Çermik lalesi adıyla bilim dünyasına kazandırılan, ender görülen sarı ters lale çiçek açtı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 10:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amatör dağcılar görüntüledi! İsmini o ilçemizden alıyor

        Diyarbakır'da yaklaşık 2 yıl önce doğaseverlerin yürüyüşü sırasında fotoğraflanan ve 53'üncü tür olarak literatüre giren ender sarı renkli Çermik ters lalesi çiçek açtı.

        Amatör dağcılar tarafından görüntülenen sarı ters lalelerin, neslinin azalması nedeniyle koruma altında olduğu belirtildi.

        İlk kez bu yıl sarı ters laleleri gördüklerini ifade eden doğaseverler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Çermik ilçesinin yüksek dağlık kesimlerinde yetişen sarı ters lalelerin, diğer lale türleri gibi koruma altında bulunduğu bildirildi.

        Doğa gezginlerinin bu nadir güzellikleri yerinde görmek için her yıl yüzlerce kilometre yol kat ettiği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Okul saldırısında ölen A. Göktürk Yeşil toprağa verildi

        Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaşamını yitiren öğrenci Adnan Göktürk Yeşil, son yolculuğuna uğurlandı

        #Çermik ters lalesi
        #Diyarbakır
        #Çermik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Çocuklarda artan şiddet alarmı!
        Çocuklarda artan şiddet alarmı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Doku soruşturması: 7 şüpheli daha adliyede!
        Doku soruşturması: 7 şüpheli daha adliyede!
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Sessizliğini bozdu
        Sessizliğini bozdu
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Lübnan'da 10 günlük ateşkes!
        Lübnan'da 10 günlük ateşkes!
        "Ortadoğu'da büyüme savaş nedeniyle gerileyecek"
        "Ortadoğu'da büyüme savaş nedeniyle gerileyecek"
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti
        Çatışmaları ortak
        Çatışmaları ortak
        Gözyaşlarını tutamadı
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        Uçakta doğan bebek hangi ülkenin vatandaşı olur?
        Uçakta doğan bebek hangi ülkenin vatandaşı olur?