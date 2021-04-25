Taziyesinde, ''Hepimiz Endonezyalılar, özellikle denizaltı mürettebatının ailelerine bu trajediden dolayı derin üzüntümüzü ifade ediyoruz'' ifadelerine yer verdi.
21 Nisan Çarşamba günü teması kaybeden denizaltının bulunması için çalışmalar farklı ülkelerin arama faaliyetlerine katılmasıyla devam ederken, yetkililer KRI Nanggala-402 tipli Alman yapımı olan Endonezya’ya ait denizaltının battığını söyledi. Batan denizaltında 53 kişi bulunuyordu.
Yetkililer tarafından Bali Adası yakınlarında battığı teyit edilen denizaltına ait bazı parçalar bulunmuştu.
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