Pazartesi sabahı Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang'a gitmek üzere havalanan uçağın, kalkışından 13 dakika sonra radar bağlantısı kesilmişti. Uçakta, 181 yolcu, 8 mürettebat olmak üzere 189 kişi bulunuyordu. Uçaktaki bütün yolcuların öldüğü düşünülürken, kazanın ülkenin başına gelen en kötü uçak kazası olduğu bildirildi.

DALGIÇ DA HAYATINI KAYBETTİ

Kompas gazetesinin haberine göre, kalkışından kısa süre sonra düşen Lion Havayollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı için yapılan arama çalışmalarına katılan dalgıç basınç azalması sonucu yaşamını yitirdi.

Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) ekibine gönüllü katılan 48 yaşındaki Syachrul Anto’nun, eylül ayında deprem ve tsunaminin yaşandığı Palu bölgesi ve yaklaşık 4 yıl önce AirAsia Havayolllarına ait uçak kazasındaki arama çalışmalarında da görev aldığı bildirildi.

EN AZ 6 AY SÜRE GEREKİYOR

Diğer yandan hastaneye nakledilen, içinde kurbanlara ait ceset parçaları ve eşyaların bulunduğu 73 ceset torbasından, şu ana kadar sadece 4 kişinin kimlik tespiti yapılabildi. Denizden toplanan oksijen şişeleri ve yolculara ait cüzdan, kimlik, cep telefonu, sırt çantası gibi eşyalar ise Jakarta limanında brandalar üzerine konuldu.

Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi yaptığı açıklamada, uçağın karakutu incelemesinin en erken gelecek ay sonuçlanacağını, kaza soruşturması için de en az 6 ay süreye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Endonezya'da kalkıştan kısa süre sonra düşen Lion Havayollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağında hava hızı sorunu olduğu bildirildi.

Arama kurtarma gemisinden Endonezya televizyonuna telefonla bağlanan bir dalgıç, "Kazdık ve kara kutuya ulaştık" ifadesini kullandı.

Şimdiye kadar uçağın sadece küçük parçalarının bulunduğunu söyleyen dalgıçlar, buldukları kara kutunun "uçuş veri kaydedicisi" mi yoksa "kokpit ses kaydedicisi" mi olduğu hakkında bilgi vermedi.

LION AIR TEKNİK İŞLER DİREKTÖRÜ İŞTEN ÇIKARILDI

Endonezya resmi haber ajansı Antara'da çıkan habere göre, Endonezya Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, Lion Havayolları Teknik İşler Direktörü ve birkaç teknikçinin işten çıkarılması talimatı verdi. Haberde Sumadi’nin, "Bugün, uçağın uçuş yapmasına izin veren Lion Havayolları teknik işler direktörünü ve bazı teknik çalışanları işten çıkaracağız" dediği bildirildi.

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