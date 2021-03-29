Endonezya'da petrol rafinesinde şiddetli patlama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaAsya-Pasifik
ABONE OL

Endonezya’da petrol rafinerisinde büyük patlama meydana geldi

Endonezya’nın Batı Java eyaletinin Indramayu bölgesinde, devlete ait Pertamina petrol şirketinin Balongan Rafinerisi'nde büyük bir patlama gerçekleşti

Endonezya’da petrol rafinerisinde büyük patlama meydana geldi
Endonezya'da petrol rafinesinde şiddetli patlama
0:00 / 0:00
AA

Ani News’in haberine göre, Balongan Rafinerisi'nde meydana gelen patlamada şimdilik herhangi bir can kaybı kaydedilmediği bildirilirken, patlamanın onlarca kilometre öteden bile hissedildiği belirtildi. Patlamanın ardından petrol rafinerisinin çevresindeki bölgelerde yaşayanların tahliye edildiği aktarıldı.

New Zealand Herald’ın haberine göre, görgü tanıkları patlamanın yerel saatle 00.30 civarında gerçekleştiğini, patlamanın şiddetinden çevredeki yerleşimlerin zarar gördüğünü ve birçoğunun da camlarının kırıldığını ifade etti.

ASB News'in Twitter hesabındaki paylaşımında ise patlamanın petrol rafinelerinde şimdiye kadar yaşanan en büyük patlamalardan olduğu kaydedildi.

AA'nın aktardığı habere göre; patlamanın nedeni henüz bilinmezken, çevrede yaşayanlar tarafından çekilen görüntülerde alevlerle birlikte yükselen büyük duman bulutlarının gökyüzünü kapladığı görülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Biden'dan Myanmar'da sivillerin öldürülmesine sert açıklama
DÜNYABiden'dan Myanmar'daki katliama sert tepki
SON DAKİKA: İki genç kız Uber aracını gasp etmeye kalktı! Bir kişi öldü - Haberler
DÜNYAUber aracını gasp etmeye çalıştılar, şoför hayatını ...
SON DAKİKA! ABD'de hapishanede isyan! Gardiyanı rehin aldılar - Haberler
DÜNYAABD'de hapishanede isyan
Son dakika: Joe Biden, özel sektöre aşı pasaportu için harekete geçti! - Haberler
DÜNYABiden yönetimi ve özel sektörden 'aşı pasaportu' ...
Türkiye, Endonezya'da düzenlenen terör saldırısını kınadı
DÜNYATürkiye, Endonezya'da düzenlenen terör saldırısını ...
Bangladeş'te, Hindistan Başbakanı Modi karşıtları polisle çatıştı: 4 ölü
DÜNYABangladeş'te, Hindistan Başbakanı'na protesto: 4 ölü
Mısır ve Fransa Cumhurbaşkanları, Libya ve Hedasi Barajı meselelerini görüştü
DÜNYAMısır ve Fransa'dan Libya görüşmesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacikistan'da Türk iş insanları ile bir araya geldi
DÜNYADışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tacikistan'da
Libya sahil güvenlik güçleri Akdeniz'de yaklaşık 500 sığınmacı yakaladı
DÜNYAAkdeniz'de 500 sığınmacı yakalandı
BM Genel Sekreteri, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret için Çin ile ciddi müzakere yürüttüklerini söyledi
DÜNYABM'den Sincan Uygur Özerk Bölgesi açıklaması