Endoskopi orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken endoskopi yaptırmak orucu bozar mı?

Sindirim kanalına ulaşmayan tıbbi müdahaleler orucun geçerliliğini etkilemez. Vücuttan bir şey çıkması genel hüküm bakımından orucu bozmaz. Kan alınması, terleme ya da benzeri durumlar bu nedenle farklı ele alınır. Oruçta esas alınan ölçü açlık ve susuzlukla birlikte nefsi denetim altına almaktır. Bu sınırların ihlali halinde ibadet kesintiye uğrar.

Göze damla damlatmak, lens takmak ya da çıkarmak da alım sayılmadığından orucu bozmaz. Burun yoluyla mideye ulaşan damla ve spreyler ise orucu etkiler. Sürekli ilaç kullanmak zorunda olan ve ilacını bırakması sağlık riski doğuran kişiler dinen mazur kabul edilir. Bu kişiler oruç tutmakla yükümlü değildir. Tedavisi geçici olanlar iyileştikten sonra kaza yapabilir. Sürekli hastalığı bulunanlar fidye verebilir.

REKLAM

ENDOSKOPİ ORUCU BOZAR MI?

Diyanet’e göre endoskopi işlemi orucu bozar mı sorusu, uygulamanın şekline göre değerlendirilir. Oruçta temel ölçü, ağız ya da burun yoluyla mideye bir maddenin ulaşmasıdır. Endoskopi sırasında mideye hortumla girilmesi tek başına yeme ve içme hükmünde kabul edilmez. Buna karşılık işlem esnasında mideye su, ilaç ya da kayganlaştırıcı jel verilmesi halinde oruç geçerliliğini kaybeder. Çünkü bu maddeler doğrudan mideye ulaşır. Sadece cihazın ilerletilmesi ve görüntüleme yapılması halinde ise farklı bir durum ortaya çıkar; bu durumda besleyici ya da sıvı niteliğinde bir madde mideye ulaşmadığından oruç bozulmuş sayılmaz.

Endoskopi öncesinde boğazın uyuşturulması amacıyla sprey kullanılması da mideye ulaşması halinde hükmü etkiler. Oruç hükümlerinde niyet ve irade yanında fiilin sonucu esas alınır. Tedavi amacıyla yapılan tıbbi işlemler, mideye giren unsurlar sebebiyle yeniden değerlendirilir. Bu nedenle endoskopi yaptıracak kişinin işlemin içeriğini bilmesi gerekir. REKLAM KOLONOSKOPİ ORUCU BOZAR MI? Oruçta esas alınan ölçü sindirim sistemine giren maddelerdir. Kolonoskopi sırasında bağırsakların görüntülenebilmesi amacıyla makattan sıvı verilmesi söz konusudur. Bu sıvılar sindirim sistemine doğrudan ulaştığından orucun geçerliliği sona erer. İşlemden önce bağırsak temizliği yapılması da aynı hükümle değerlendirilir. Ağız yoluyla alınan ilaçlar ya da sıvılar zaten orucu bozan fiiller arasında yer alır. Makattan verilen sıvılar da bu kapsam dışında tutulmaz. Kolonoskopi esnasında yapılan müdahalenin tedavi amacı taşıması hükmü değiştirmez. Oruç hükümlerinde belirleyici olan fiilin niteliğidir. Sindirim kanalına giren her madde orucu geçersiz kılar.

ENDOSKOPİ SIRASINDA MİDEYE SU VERİLİRSE ORUÇ BOZULUR MU? Endoskopi sırasında mideye su verilmesi halinde oruç bozulur. Oruçta esas alınan ölçü, sindirim sistemine bilinçli şekilde bir maddenin ulaşmasıdır. Endoskopi işlemi tek başına bu hükmü doğurmaz; cihazın mideye ilerletilmesi yeme ve içme kapsamında değerlendirilmez. Buna karşılık görüntüleme sırasında mideyi temizlemek ya da görüş alanını artırmak amacıyla su verilmesi doğrudan mideye sıvı ulaşması anlamına gelir. Bu durum orucun geçerliliğini sona erdirir. İşlemin tıbbi amaçla yapılması hükmü değiştirmez. REKLAM Oruç hükümlerinde fiilin sonucu esas alınır. Mideye ulaşan sıvı, besleyici olmasa bile orucu bozan unsurlar arasında kabul edilir. Endoskopi öncesinde ya da sırasında verilen su miktarının az ya da çok olması da sonucu etkilemez. Bilinçli biçimde yapılan bu uygulama orucun bozulmasına yol açar ve kaza gerektirir. ENDOSKOPİ ÖNCESİ BOĞAZA SIKILAN UYUŞTURUCU SPREY ORUCU BOZAR MI? Endoskopi öncesinde boğaza sıkılan uyuşturucu sprey, mideye ulaşması halinde orucu bozar. Oruç hükümlerinde esas alınan ölçü, ağız ya da burun yoluyla verilen bir maddenin sindirim sistemine ulaşmasıdır. Boğazı uyuşturmak amacıyla kullanılan sprey ağız içinde kalır ve yutulmazsa orucun geçerliliği devam eder. Buna karşılık spreyden bir miktarın yutulması ve mideye ulaşması halinde oruç sona erer. Bu durumda verilen maddenin besleyici nitelik taşıyıp taşımaması sonucu değiştirmez.

Oruçta belirleyici olan mideye ulaşma unsurudur. İşlemin tedavi amacıyla yapılması hükmü etkilemez. Bilinçli ya da fiilen gerçekleşen yutma durumu esas alınır. Bu nedenle endoskopi öncesi kullanılan spreyin etkisi, mideye ulaşıp ulaşmadığına göre değerlendirilir. Kişi bu tür bir işlem yaptıracaksa orucunun durumunu dikkate almalıdır. REKLAM KOLONOSKOPİ ÖNCESİ BAĞIRSAK TEMİZLİĞİ İÇİN YAPILAN LAVMAN ORUCU BOZAR MI? Kolonoskopi öncesinde bağırsak temizliği amacıyla yapılan lavman orucu bozar. Oruçta esas alınan ölçü, sindirim sistemine bir maddenin ulaşmasıdır. Lavman uygulamasında makattan sıvı verilmesi söz konusudur ve bu sıvı bağırsaklara doğrudan ulaşır. Sindirim kanalına giren bu tür uygulamalar orucun geçerliliğini ortadan kaldırır. İşlemin tedavi ya da hazırlık amacıyla yapılması hükmü değiştirmez. Oruç hükümlerinde fiilin niteliği esas alınır. Lavmanla verilen sıvının besleyici olup olmaması da sonucu etkilemez. Sindirim sistemine giren her madde orucu sona erdirir. Bu nedenle kolonoskopi öncesi yapılan bağırsak temizliği işlemi oruçla bağdaşmaz ve o gün tutulan oruç geçerli sayılmaz. Daha sonra kaza edilmesi gerekir.