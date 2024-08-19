KAFEİN VE ENERJİ İÇECEĞİ KARŞILAŞTIRMASI

Journal of the American Heart Association dergisinde yayımlanan ve genç yetişkinler üzerinde gerçekleştirilen bir araştırmada, bir enerji içeceği ile aynı miktarda ancak sadece kafein içeren bir içecek karşılaştırıldı. Sonuçta, enerji içeceği tüketen katılımcılarda kan basıncındaki artışın daha uzun süre sonra normale döndüğü ve kalp ritmindeki düzensizliğin sadece kafein içeren içecek tüketen katılımcılara göre daha yüksek olduğu anlaşıldı.

Kaynak: TÜBİTAK