Enerjisa'dan yenilenebilir enerji çözümleri 0:00 / 0:00

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Enerjisa Enerji’nin işletmelere, yatırım maliyeti olmadan performans ve verim odaklı çözümler sunduğu “İşimin Enerjisi” projesi kapsamında Küçükköy’deki okul, turizm işletmeleri ve kamu binalarında enerji verimliliği ve güneş enerjisi santrali uygulamaları yapıldı. Proje kapsamında işletmelere enerji verimli aydınlatma ve beyaz eşya desteği verildi. Küçükköy’e Enerjisa Enerji’nin yüzde 94 oranında çoğunluk hissesine sahip olduğu Türkiye’nin ilk ve en hızlı elektrikli araç şarj istasyonunu Eşarj kuruldu.

"NET SIFIR ENERJİLİ" İLK VE ORTA OKUL

Enerjisa CEO’su Murat Pınar, “Enerjisa Enerji olarak etki odaklı sürdürülebilirlik yaklaşımı benimsiyoruz. Bu kapsamda dünya için etki odağında değerlendirdiğimiz İşimin Enerjisi uygulamalarıyla gezegenimiz için verimli çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyoruz. SENTRUM projemizi de toplum için etki odaklı yaklaşımımızın bir ürünü olarak ortaya koyuyoruz. Bu noktada SENTRUM ile İşimin Enerjisi’ni ise bütüncül bir anlayışla bir araya getiriyor entegre çözümler sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Uygulamalarla ilgili de bilgi veren Pınar, “Ayvalık Küçükköy’deki Necmi Komili İlk ve Orta Okulu’nda güneş enerjisi sistemi, ısı pompası ile enerji verimliliği uygulamaları hayata geçirildi. Bu çalışmalarla Necmi Komili İlk ve Orta Okulu Türkiye’de ilk “Net Sıfır Enerjili Bina”lar arasında yerini aldı. Küçükköy Kültür Merkezi’nde güneş enerjisi santrali kurulurken Küçükköy Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı önünde 180KW kurulu güçle yüksek hızlı (DC) şarj özelliğine sahip 2 soketli şarj istasyonu kuruldu” şeklinde konuştu.

'AMPULLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ YÜZDE 80-95 ORANINDA ENERJİ TASARRUFU SAĞLADI'

Murat Pınar, gerçekleştirilen yenilenebilir enerji uygulamalarıyla bölgede yıllık yaklaşık olarak 90.000 kg miktarda karbon emisyonun önüne geçildiğini ve yıllık 15.000 kg kömürden tasarruf yapıldığını belirtti.

Yenilenebilir enerji uygulamalarına ek olarak bölgede enerji verimliliğine dair çalışmaların da yapıldığını anlatan Pınar, “Bölgede bulunan turizm sektöründeki sekiz küçük ölçekli işletmeye yönelik ön etüt çalışması yapılarak işletmelerde enerji tüketim noktalarının mevcut durumu, enerji performansının analizi, enerji verimliliği ve tasarruf imkanları değerlendirildi. Okul binasının dış cephe izolasyonu, ısı kontrollü çift camlı pencere ve PVC çerçeve uygulaması ve okul içerisindeki radyatörlerin tadilatı tamamlandı. Buralarda öne çıkan verimlilik alanı aydınlatma olarak tespit edildi. Sadece kullanılan ampullerin LED ampuller ile değiştirilmesiyle yüzde 80-95 oranında enerji tasarrufu sağlandı” dedi.

Ayrıca Küçükköy’deki bir otel işletmesi için 31 kW gücünde ısıtma yapacak bir ısı pompası dizayn edildi. Tesisin ısıtılması için gerekli olan mekanik tesisat ve iç üniteleri de proje kapsamında üstlenildi.