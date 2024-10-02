Enerjisa Enerji, 2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nu duyurdu

2023 Sürdürülebilirlik Raporunu duyuran Enerjisa Enerji’nin tüm paydaşlarıyla şeffaf bir şekilde paylaştığı Sürdürülebilirlik Raporu’nda, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji dönüşümü gibi sektörel konuların yanı sıra, toplumsal cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliği gibi toplumsal konulara da detaylıca değiniliyor.

2030 HEDEFİ, KAPSAM 3 İLE İLİŞKİLİ SATILAN ELEKTRİK EMİSYON YOĞUNLUĞUNUN YÜZDE 40 AZALTIMI

Enerjisa Enerji, düşük karbon emisyonu yaratmak adına daha önce Net Sıfır Taahhüdünde bulunmuştu. Kapsam 1 ve 2’deki hedeflerine ulaşmada doğru bir yolda olduğunu ve hedefleri doğrultusunda ilerlediğini gösteren raporda, Kapsam 3 için de bir hedef verildi. İklim stratejisinin bir parçası olarak, 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını yüzde 30 oranında azaltma taahhüdünü sürdüren Enerjisa Enerji; Kapsam 3 emisyonlarıyla ilgili satılan elektrik emisyon yoğunluğunu 2021 referans yılına kıyasla yine 2030 yılına kadar yüzde 40 oranında azaltacağını yayınlanan yeni raporunda duyurdu.

REKLAM BİYOÇEŞİTLİLİĞE YÖNELİK STRATEJİ VE HEDEF BEYANI İLK KEZ DUYURULDU Faaliyet gösterdiği tüm alanlarda ekosistemlerin, habitatların ve biyoçeşitliliğin korunmasına büyük önem veren Enerjisa Enerji, Biyoçeşitliliğe yönelik Strateji ve Hedef Beyan’ını ise ilk kez 2023 Sürdürülebilirlik Raporu’nda açıkladı. Bu alandaki etkilerini en aza indirmeyi amaçlayan şirket, biyolojik çeşitliliği hem operasyonlarında hem de karar mekanizmalarında stratejik bir öncelik olarak ele alıyor. Bu stratejiye dayalı eylemleri hissedarları, sektör ortakları, STK'lar ve diğer tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde hayata geçirmeyi hedefliyor.

PINAR: KENDİMİZİ KARBONSUZLAŞMANIN İTİCİ GÜCÜ OLARAK KONUMLANDIRIYORUZ Enerjisa Enerji olarak daha iyi bir gelecek için sorumluluklarının bilincinde olduklarının altını çizen Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Herkes için daha iyi bir gelecek vizyonumuzun arkasındaki itici güç olan sürdürülebilirlik odaklı çabalarımızı ve faaliyetlerimizi yoğunlaştırırken, zorlu koşullara rağmen 2023 yılında başarılı operasyonel ve finansal sonuçlar elde ettiğimizi duyurmaktan çok gururluyum. Daha temiz, daha akıllı ve daha sürdürülebilir bir yaşam tarzı sağlayan elektrik şebekesi operasyonlarımız, hizmetlerimiz ve ürünlerimiz aracılığıyla kendimizi karbonsuzlaşmanın itici gücü olarak konumlandırıyoruz. Sorumlu yatırım vizyonumuz doğrultusunda, yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunu desteklemek için 2023 yılında şebeke yatırımlarımızı 2022 yılına kıyasla yüzde 200'ün üzerinde artırarak, enerji alt yapımızı önemli ölçüde güçlendirdik. Bu yatırımlar sadece şebeke kalitemizi artırarak kesintisiz enerji arzına ve başarılı bir enerji dönüşümüne katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda hem topluma hem de çevreye karşı sorumluluğumuzu bir kez daha pekiştiriyor. Ayrıca, kurumsal müşterilerimiz için güneş enerjisi santrallerinin yanında, aydınlatma dönüşüm projeleri ve proses verimlilik uygulamaları da dahil olmak üzere 50'ye yakın enerji verimliliği projesi ile Türkiye'nin sürdürülebilir geleceğine yönelik enerji dönüşümüne liderlik etmeye devam ediyoruz. Eşarj ile geleceğin sürdürülebilir ulaşım alt yapısını geliştirme vizyonumuz doğrultusunda 2023 hedeflerimizi gerçekleştirdik, ulaştığımız bin 300 istasyon ile ağımızı büyütmeye devam ediyoruz” dedi.

‘DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN FAALİYET VE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ’ Pınar, “Kurumsal vatandaşlık anlayışımızla sürdürülebilir ve etki yaratan sosyal sorumluluk ve toplumsal yatırım projelerini hayata geçirmeye devam ediyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 17’ncisi olan ‘Amaçlar için Ortaklıklar’ın önemine ve gücüne inanarak alanında uzman, ortak amaç ve vizyona sahip yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri gerçekleştirerek projelerimizin etki alanını büyütüyoruz. Enerjisa Enerji olarak, daha akıllı ve yeşil bir dünya ve herkes için daha iyi bir gelecek için faaliyet ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Paydaşlarımıza, müşterilerimize, yatırımcı ve iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza sürdürülebilir yarınlara doğru ilerlerken verdikleri destek için teşekkür ediyorum” diye konuştu.