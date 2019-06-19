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Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filmi oyuncuları kimler? Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filmi konusu nedir?

Fox TV ekranlarında bu akşam yayınlanacak Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filmi oyuncuları kimler ve konusu nedir? Soruları merak konusu oldu. Başrollerinde Enes Batur ve Ceyda Düvenci gibi oyuncuların yer aldığı Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filmi oyuncuları kimler? Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Komedi dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filmine dair detaylar...

ENES BATUR HAYAL Mİ GERÇEK Mİ FİLMİ KONUSU

Enes Batur içine kapanık bir çocuktur. Polis olan babası ve hemşire olan annesi ile neredeyse hiç zaman geçiremez. 6 yaşındayken babası Enes Batur'a bilgisayar alır ve tüm dünyası o olur. O, okulda da her zaman dışlanan bir çocuk olmuştur. 

Çocukluğundan beri çevresindeki herkes tarafından sevilmenin hayalini kuran Enes'in artık başka bir hayali daha vardır; YouTuber olmak. Fakat bu hayali ailesi tarafından desteklenmez, üniversite sınavına hazırlanması için onu zorlarlar. Enes, zor bir karar vermek zorunda kalır; ya hayallerinin peşinden koşup YouTuber olacaktır ya da üniversite sınavına çalışacaktır.

ENES BATUR HAYAL Mİ GERÇEK Mİ  FİLMİ OYUNCULARI

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filminin başrollerinde Enes Batur, Ceyda Düvenci, Bekir Aksoy, Bilal Hancı, Atakan Özyurt, Fatih Yasin,  Uras Benlioğlu, Yusuf Aktaş yer alıyor.

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