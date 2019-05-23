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Enes Batur'un evliliği reklam mı, gerçek mi?

Enes Batur, dün akşam düzenlenen bir törenle Tulu Bacı ile nikah masasına oturdu. Ünlü YouTuber'ın düğününden kareler sosyal medyada paylaşıldı. Ancak takipçileri Enes Batur'un evlendiğine inanmadı. Batur'un konuyla ilgili bir açıklama yapmaması ise kafaları karıştırdı

Enes Batur - Tulu Bacı

Ünlü Youtuber Enes Batur, geçtiğimiz günlerde düğün davetiyesini paylaşarak sevgilisi Tulu Bacı ile evleneceğini açıklamıştı. Enes Batur, dün akşam düzenlenen bir törenle Tulu Bacı ile nikah masasına oturdu. Ünlü YouTuber'ın düğününden kareler sosyal medyada paylaşıldı. Ancak Enes Batur'un takipçileri evlendiğine inanmadı.



REKLAM MI, GERÇEK Mİ?

Bazı takipçileri ünlü YouTuber'ın yakında vizyona girecek filmi için reklam yaptığını söylerken, bazı takipçileri ise bu organizasyonun yeni filmden bir sahne için gerçekleştiğini iddia etti.



21 yaşındaki ünlü YouTuber Enes Batur'un sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda sadece kendi gözüktüğü kareleri paylaşması dikkat çekti. Batur'un konuyla ilgili bir açıklama yapmaması ise kafaları karıştırdı.

Öte yandan Enes Batur'un Instagram'da 3.4, YouTube'da ise 10 milyon takipçisi var.



ENES BATUR KİMDİR?

Enes Batur 9 Nisan 1998 doğumludur ve Antalya’da yaşamaktadır. Herkes onu Enes Batur olarak bilse de asıl adı Enes Batur Sungurtekin. Açtığı Youtube kanalında yayınladığı komik videolarla sosyal medyada epeyce bir üne kavuşan Enes Batur’un Youtube kanalı 10 milyon takipçiyi aştı.

 

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