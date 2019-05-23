Ünlü Youtuber Enes Batur, geçtiğimiz günlerde düğün davetiyesini paylaşarak sevgilisi Tulu Bacı ile evleneceğini açıklamıştı. Enes Batur, dün akşam düzenlenen bir törenle Tulu Bacı ile nikah masasına oturdu. Ünlü YouTuber'ın düğününden kareler sosyal medyada paylaşıldı. Ancak Enes Batur'un takipçileri evlendiğine inanmadı.





Öte yandan Enes Batur'un Instagram'da 3.4, YouTube'da ise 10 milyon takipçisi var.



