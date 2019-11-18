A Milli Takım, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında Andorra'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederken karşılaşmanın kahramanı Enes Ünal'dı. Milli formayla 13. maçına çıkan 22 yaşındaki futbolcu, biri penaltıdan iki gol atarken milli formayla da fileleri ilk kez havalandırmış oldu.

"BU AN UNUTULMAZ"

Maçın ardından konuşan Enes, şu ifadeleri kullandı: "Ben de çok uzun süredir bekliyorum. Milli takımda gol attığım için çok mutluyum. Bu an unutulmaz. Tabii eleştiriler de oldu, güzel söylenen şeyler de oldu. Artı motivasyonla çalıştım, kendimi hep hazır tuttum. Oynarım oynamam bu önemli değil, bu ortamın içinde olmak istiyorum."