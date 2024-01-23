Haberler Ekonomi Merak Edilenler Enflasyon nedir, çeşitleri neler? Enflasyon hesaplama nasıl yapılır? - Merak Edilenler Haberleri

Enflasyon nedir? Enflasyon hesaplama nasıl yapılır? Artan fiyatlarla beraber enflasyon konusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Halkın alım gücünü doğrudan doğruya etkileyen bir kavram olan enflasyonun ne demek olduğu da büyük bir merak konusu. Enflasyon artışı sebebiyle paranın değeri de doğru orantılı olarak düşüyor. İşte detayları... Habertürk Giriş: 23.01.2024 - 16:26 Güncelleme: 23.01.2024 - 16:26 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Günlük yaşantımızı direkt olarak etkileyen enflasyon halk arasında da en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Bu nedenle enflasyon ne demek konusu da büyük bir merak uyandırmaya başladı. Enflasyon, genel bağlamda devamlı olarak ürün ve hizmetlerin fiyatlarının artış göstermesi anlamına gelir. Ancak bir ürün veya hizmet bazındaki artışı enflasyon olarak kabul etmek doğru olmaz. Enflasyon genel olarak fiyatların belirli bir yüzdede artış göstermesi demektir.

2 Şurada Paylaş!







ENFLASYON ÇEŞİTLERİ NELER, KAÇ FARKLI ENFLASYON BULUNMAKTADIR? Enflasyonu tek bir kavram olarak ele almak doğru olmayacağı için enflasyon çeşitleri nelerdir araştırmasına gitmek daha doğru olur. İki farklı enflasyon çeşidi olduğundan dolayı enflasyon nedir sorusuna verilebilecek net ve tek bir cevap da aslında bulunmamaktadır. Enflasyon çeşitlerini şu şekilde sıralanabilir: