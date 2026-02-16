Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2026 Şubat enflasyon oranı beklentisi nasıl?

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranı 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00'da duyurulacak.

2026 ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ SONUÇLANDI!

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,05 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,54'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 23,23'ten yüzde 24,11'e yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,20'den yüzde 22,10'a inerken 24 ay sonrası için ise yüzde 16,94'ten yüzde 17,11'e çıktı.