Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2026 Şubat enflasyon oranı beklentisi nasıl?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (TÜİK) tarafından enflasyon oranı duyuruluyor. Şubat enflasyon oranı beklentisi açıklandı. TÜİK'in Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla Mart ayı konut ve iş yerleri için geçerli olacak kira tavan zam oranı da netleşecek. Peki 2026 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, şubat ayı enflasyon oranı beklentisi nasıl?
TÜİK’in 2026 Mart ayının ilk haftasında duyuracağı enflasyon verileri, ekonomi gündeminin merkezine yerleşecek olup mart ayına ait kira zamlarında da belirleyici olacak. Peki Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2026 Şubat enflasyon oranı beklentisi nasıl?
ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon oranı 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00'da duyurulacak.
2026 ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ SONUÇLANDI!
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 2,05 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,54'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 23,23'ten yüzde 24,11'e yükseldi.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,20'den yüzde 22,10'a inerken 24 ay sonrası için ise yüzde 16,94'ten yüzde 17,11'e çıktı.
YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,23 iken, bu anket döneminde yüzde 24,11 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,20 iken, bu anket döneminde yüzde 22,10 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 16,94 iken, bu anket döneminde yüzde 17,11 olarak gerçekleşmiştir.