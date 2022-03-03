2022 Şubat ayı enflasyon rakamları ile ilgili beklenen açıklama için geri sayım başladı. Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin vatandaşlar; Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman açılacak ve enflasyon verileri nasıl olacak sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...