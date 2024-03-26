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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Engelli sanatçılara destek projesi: Europe Beyond Access

        Engelli sanatçılara destek projesi: Europe Beyond Access

        Engelli ve işitme engelli sanatçıları, sahne sanatlarında destekleyen dünyanın en büyük projesi Europe Beyond Access, Avrupa'da yaşayan engelli sanatçıları ortak yapım desteği için başvurmaya davet ediyor. 15 bin ile 40 bin Euro arasında finansman desteği sunulan projeye başvurular, dans pratiği, koreografi veya harekete dayalı yeni sanatsal çalışmalar için ortak yapımcı arayan tüm engelli sanatçılara açık.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 00:26 Güncelleme: 26.03.2024 - 00:26
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        Engelli sanatçılara destek projesi
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        Sahne sanatlarında ve Avrupa genelinde engelli sanatçılar formun sınırlarını zorluyor ve izleyicilere, sanatçı dostlarına ve sanat profesyonellerine çağımızın yaratıcı fırsatlarını sunuyorlar. British Council’ın ortağı olduğu ve Avrupa Birliği’nin Yaratıcı Avrupa programı tarafından finanse edilen Europe Beyond Access programı, 2018 yılından bu yana engelli sanatçıları daha iddialı ve yenilikçi çalışmalar yapmaları için destekliyor.

        Proje bu sene, Avrupa'nın önde gelen 10 dans ve sahne sanatları kuruluşundan oluşan bir konsorsiyum tarafından yürütülüyor: Skånes Dansteater (İsveç), Holland Dance Festival (Hollanda), Onassis Stegi (Yunanistan), Oriente Occidente (İtalya), Kampnagel - Internationales Zentrum für schönere Künste (Almanya), CODA Oslo International Dance Festival (Norveç), Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu (Polonya), Project Arts Centre (İrlanda), Mercat de les Flors (İspanya) ve Culturgest - Fundação CGD (Portekiz).

        Engelli sanatçıların yenilikçi ortak yapımlara imza atabilmesi için her proje için 15 bin ile 40 bin Euro arasında finansman desteği sunan programda, dans pratiğine, koreografiye, harekete dayanan veya beden ve hareketi araştıran farklı disiplinleri kullanan projeler aranıyor. Başvurulan eserlerin, sahnede veya film, enstalasyon veya mekana özgü çalışma gibi farklı formatlarda olma şansı bulunuyor. Konsorsiyum ortaklarının mekan ve festivallerinin kullanımı ve halka açık sunum imkanı sunulan Europe Beyond Access’te, başvuruların birden farklı yerde gösterilebilmesi için esnek ve taşınabilir olması şartı aranıyor. Açık çağrıya yapılacak başvurular, yapımcı veya prodüksiyon desteği olan veya olmayan bağımsız sanatçılar ve kültür-sanat kurumunda çalışan sanatçılar tarafından yapılabiliyor.

        11 dilde ve 13 işaret dilinde mevcut olan açık çağrı için sanatçılar, kendi dillerinde yazılı, sesli kayıt yoluyla veya işaret diliyle video üzerinden başvuru yapabiliyor.19 Mayıs Pazar gününe kadar başvuruların kabul edileceği program hakkında daha detaylı bilgiye www.EuropeBeyondAccess.com web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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        #Europe Beyond Access
        #engelli
        #destek
        #sanatçı
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