Engelli sanatçılara destek projesi: Europe Beyond Access

Sahne sanatlarında ve Avrupa genelinde engelli sanatçılar formun sınırlarını zorluyor ve izleyicilere, sanatçı dostlarına ve sanat profesyonellerine çağımızın yaratıcı fırsatlarını sunuyorlar. British Council’ın ortağı olduğu ve Avrupa Birliği’nin Yaratıcı Avrupa programı tarafından finanse edilen Europe Beyond Access programı, 2018 yılından bu yana engelli sanatçıları daha iddialı ve yenilikçi çalışmalar yapmaları için destekliyor.

Proje bu sene, Avrupa'nın önde gelen 10 dans ve sahne sanatları kuruluşundan oluşan bir konsorsiyum tarafından yürütülüyor: Skånes Dansteater (İsveç), Holland Dance Festival (Hollanda), Onassis Stegi (Yunanistan), Oriente Occidente (İtalya), Kampnagel - Internationales Zentrum für schönere Künste (Almanya), CODA Oslo International Dance Festival (Norveç), Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu (Polonya), Project Arts Centre (İrlanda), Mercat de les Flors (İspanya) ve Culturgest - Fundação CGD (Portekiz).

Engelli sanatçıların yenilikçi ortak yapımlara imza atabilmesi için her proje için 15 bin ile 40 bin Euro arasında finansman desteği sunan programda, dans pratiğine, koreografiye, harekete dayanan veya beden ve hareketi araştıran farklı disiplinleri kullanan projeler aranıyor. Başvurulan eserlerin, sahnede veya film, enstalasyon veya mekana özgü çalışma gibi farklı formatlarda olma şansı bulunuyor. Konsorsiyum ortaklarının mekan ve festivallerinin kullanımı ve halka açık sunum imkanı sunulan Europe Beyond Access’te, başvuruların birden farklı yerde gösterilebilmesi için esnek ve taşınabilir olması şartı aranıyor. Açık çağrıya yapılacak başvurular, yapımcı veya prodüksiyon desteği olan veya olmayan bağımsız sanatçılar ve kültür-sanat kurumunda çalışan sanatçılar tarafından yapılabiliyor.