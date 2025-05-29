Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümü Nedir?

Engelliler için Gölge Öğreticilik bölümü nedir sorusu doğru meslek tercihi yapmak isteyen öğrenciler tarafından merak ediliyor. Bu bölüm, özel eğitim gereksinimi olan bireylerin gelişimlerini duygusal ve sosyal anlamda destekleyebilecek öğreticileri yetiştirmeyi amaçlıyor. Gölge Öğreticilerin gelişimlerini destekleyecekleri bireyler genellikle; otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, Down sendromu, zihinsel yetersizlik ve öğrenme güçlüğü gibi tanılara sahip kişiler…Bu bölümde, özel gereksinimli bireylerin bağımsız yaşam becerilerini kazandırma yeterliliğine sahip öğreticiler yetiştirebilmek önceliklidir. Özellikle sosyal projelere ilgili, yardımlaşmayı seven adayların tercih edebileceği doğru meslek türlerinden biri olan bölümün eğitim süreci merak ediliyor. Engelliler için Gölge Öğreticilik bölümü eğitim süresi kaç yıl sorusuna yanıt arayan kişiler, aynı zamanda Engelliler için Gölge Öğreticilik bölümü dersleri hakkında da bilgi edinmek istiyorlar.

Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Engelliler için Gölge Öğreticilik Bölümü eğitim süresi kaç yıl diye merak edenlere bu bölümün bir ön lisans programı olduğunu söyleyelim. Engelliler için Gölge Öğreticilik bölümü eğitim süresi, diğer ön lisans programlarında olduğu gibi 2 yıldır. Bu süre boyunca öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı dersler sayesinde pratik bir eğitim verilir. Gölge Öğreticilik eğitimini almak isteyenler, üniversitelere bağlı olan meslek yüksek okullarında yetiştirilecektir. Gölge Öğretici adayları, bölümde zorunlu staj olması nedeniyle iş ortamına hazır şekilde mezun olabilirler. Öğrencilere verilen eğitim içeriğinde; psikoloji, özel eğitim, davranış yönetimi ve çocuk gelişimi gibi disiplinlerden de yardım alınır. Engelliler için Gölge Öğreticilik bölümü derslerinden bazıları ise şu şekilde;

- Özel Eğitimde Temel Kavramlar

- Gölge Öğreticilikte Uygulamalı Eğitim

- Otizm Spektrum Bozukluğu

- Zihinsel Engellilik

- Davranışsal Müdahale Yöntemleri

- Aile ile İletişim ve İşbirliği

- Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi

- Kaynaştırma Eğitimi

- Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Mezunları Ne İş Yapar?

Engelliler için Gölge Öğreticilik bölümünde hem teorik hem de pratik çerçeveli bir eğitim alan öğrencilerin iş hayatında edinebilecekleri görevler merak ediliyor. Bu nedenle Engelliler için Gölge Öğreticilik mezunları ne iş yapar sorusuna detaylı yanıt arayan pek çok öğrenci bulunuyor. Gölge öğreticilerin sorumluluk ve görevleri ise şu şekilde;