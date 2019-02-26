Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlığın 100 Günlük eylem planında yer alan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında değerlendirmelerde bulundu. Selçuk, 18 yaş üstü yetişkinlere ve 18 yaş altı çocuklara olmak üzere 2 yönetmeliğin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlandığını, paydaş tüm kurum ve kuruluşların görüşlerinin alındığı belirtti.

Bakan Selçuk, “Engellilerimizin işlerini kolaylaştırmak amacıyla Rapor Formu yeniden düzenlendi, raporda yer alan kullanım amacı kısmı çıkartıldı. Böylelikle rapor, hizmet sunan kurumların kullanımına uygun hale getirildi. Engelli vatandaşlarımız farklı kurumlara vermek için ayrı ayrı rapor almayacak. Rapor elektronik ortamda kurumlar tarafından görülebilecek.” dedi.

“ENGELLİ” YERİNE “ÖZEL GEREKSİNİMİ VAR” DENİLECEK

Çocuklar için ayrı olarak düzenlenen özel gereksinim raporu (ÇÖZGER) hakkında bilgi veren Selçuk, çocuklar için engelli yerine “özel gereksinimi var” ifadesinin kullanılacağını söyledi.

Hastalık ihtiyaçları göz önüne alınarak değerlendirme yapılacağını belirten Selçuk, 0-18 yaş arası tüm çocuklar için engel durumu söylemlerine son verildiğini, gereksinimlerine göre rapor alma imkanının getirildiğini ifade etti. Selçuk, “Böylece erken tanı konularak, çocuklarımızın eğitim ve rehabilitasyonlarında en verimli çağlarında hizmetlerden faydalanmaları sağlanmış olacak” dedi.

Bakan Selçuk, 0-18 yaş aralığındaki çocukların özel araç ile seyahat edebilmeleri için “özel koşul gereksinimi var” durumunun tespitinin yapılacağını söyledi.

AYRI AYRI RAPOR GEREKMEYECEK

Erişkinler için güncellenen yönetmelik hakkında da bilgi veren Selçuk, “özürlü” ifadesinin “engelli” olarak değiştirildiğini, “ağır özürlü” ifadesi yerine “bakıma muhtaç / ihtiyacı olan engelli” tanımı getirildiğini vurguladı.

Selçuk, “Engelli vatandaşlarımız farklı kurumlara sunmak amacıyla tekrar tekrar rapor almayacak. Engellilerimizin işlerini kolaylaştırmak amacıyla Rapor Formu yeniden düzenlendi, raporda yer alan kullanım amacı kısmı çıkartıldı. Böylelikle rapor, hizmet sunan kurumların kullanımına uygun hale getirildi” dedi.

Kurumların raporları elektronik ortamda görebilmeleri için sağlık bilgi sistemine anlık kaydetme zorunluluğu getirildiğini kaydeden Selçuk, terör, kaza, yaralanma sonucu meydana gelen zararların tazmini için standart rapor formatının düzenlendiğini ifade etti.

Selçuk, kardiyoloji, nefroloji, hematoloji, psikiyatri ve onkoloji gibi alanlarda engel oranlarının güncellendiğini, akondroplazi (kalıtsal cücelik) hastalığı için engel oranının yüzde 40 olarak belirlendiğini söyledi.

Selçuk, onkoloji ve böbrek yetmezliği hastalıklarının tüm evrelerinin, bakıma muhtaçlık raporu alınırken puanlama sistemine dahil edildiğini ifade etti.

YETİŞKİN CAM KEMİK HASTALARINA EVDE BAKIM DESTEĞİ

Selçuk, yeni düzenleme ile yetişkin cam kemik hastalarının engel oranının yüzde 50 olarak belirlendiğini, bu hastalık için “özel koşul gereksinimi vardır” durum tespiti yapıldıktan sonra evde bakım desteği verileciğini belirtti.

Down sendromu hastalarının artık sürekli rapor alabileceklerini kaydeden Selçuk, düzenleme ile down sendromu tanısı alanların bir kez rapor almış olmalarının verilen tüm hizmetlerden faydalanmaları için yeterli olacağını belirtti