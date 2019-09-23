Engelsiz Filmler Festivali başlıyor

Son yıllarda adından sıkça söz ettiren filmlerin yer aldığı Engelsiz Filmler Festivali'nde Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği ve dört eski askerin bir gece boyunca süren sıra dışı yolculuğunu anlatan 'Anons', Banu Sıvacı'nın, zamanını güvercinleri ile ilgilenerek geçiren genç bir adamın hayatın gerçekleri ile yüzleşmesini konu alan 'Güvercin', Ali Vatansever'in, gecekonduda yaşayan bir çiftin, mahallede çıkan kentsel dönüşüm söylentileri sonrasında değişen hayatlarına odaklanan 'Saf', Çağla Zencirci ile Guillaume Giovanetti'nin dilsiz bir genç kızın hikâyesini anlatan 'Sibel' ve Emre Yeksan'ın şehir hayatını terk ederek ormanda yaşamaya başlayan bir adamın yaşadıklarının anlattığı 'Yuva', Engelsiz Yarışma Ödülleri için yarışacak.

İlk kez görme ve işitme engelli sinemaseverlerin erişimine uygun olarak izleyiciyle buluşacak olan filmlerin gösterimi sonrasında film ekiplerinin katılımıyla söyleşiler gerçekleşecek. Söyleşilere işaret dili çevirmenleri de eşlik edecek.

Engelsiz Yarışma bölümünde yer alan filmler bu yıl; 7 - 9 Ekim tarihleri arasında İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu (SineBu),11 - 13 Ekim tarihleri arasında Eskişehir, Yunus Emre Kültür Merkezi, 16 - 20 Ekim tarihleri arasında ise Ankara'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe - Institut Ankara'da izlenebilecek.