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        Haberler Magazin Engin Altan Düzyatan: Bana bir tek David Beckham benziyor - Magazin haberleri

        Engin Altan Düzyatan: Bana bir tek David Beckham benziyor

        Etiler'de görüntülenen Engin Altan Düzyatan, biyografik filmler hakkında konuştu. "Bana benzeyen birileri olursa ben de oynamak isterim" diyen oyuncu, ardından; "Ama bana bir tek David Beckham benziyor onu da biz yapmayız" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 08:17 Güncelleme: 22.02.2024 - 08:17
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        "Bana bir tek David Beckham benziyor"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Engin Altan Düzyatan, Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 44 yaşındaki oyuncu; "Yaz - kış tatilimi bir ay içerisinde yaptım ve güzel dinlendim. Bu yıl bir projede yer almak istemiyorum. Biraz daha yapımcılık tarafına geçtim o taraflarda bazı işler yapacağım yeni heyecanlar her zaman iyidir" dedi.

        "BANA BENZEYEN BİRİ OLURSA OYNAMAK İSTERİM"

        Ülkemiz sineması son yıllarda biyografik filmleri beyazperdeye yoğun olarak yansıtmaya başladı. Konuyla ilgili konuşan oyuncu; "Bana benzeyen birileri olursa ben de oynamak isterim ama bana bir tek David Beckham benziyor onu da biz yapmayız" dedi.

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        #Engin Altan Düzyatan

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