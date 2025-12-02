Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Engin Altan Düzyatan'dan eşine romantik mesaj: "Yıllar geçtikçe daha çok sevmek..."

        Engin Altan Düzyatan'dan eşine romantik kutlama

        Oyuncu Engin Altan Düzyatan, 2014'te dünyaevine girdiği eşi Neslişah Alkoçlar'ın doğum gününü romantik bir mesajla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 16:57 Güncelleme: 02.12.2025 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yıllar geçtikçe daha çok sevmek..."
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar'ın 37'nci yaş gününü kutladı.

        Ailesiyle Dubai'de yaşayan Engin Altan Düzyatan, eşiyle yer aldığı fotoğrafına; "Yıllar geçtikçe daha çok sevmek paha biçilmez. Bir tanem, yol arkadaşım, sevgilim, eșim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın…" notunu düştü.

        REKLAM

        Çiftin, 2016'da ilk çocukları; Emir Aras, 2018'de ise kızları Alara dünyaya gelmişti.

        Engin Altan Düzyatan, Dubai'ye yerleşmeleriyle ilgili; "Ben gidip geliyorum ama çocuklar orada okula başladılar. Daha iyi bir dil eğitimi almalarını ve uluslararası arkadaşlıklar kurmalarını istiyoruz. Bunun, ileride onlara büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İşlerimizi tamamladıktan ve okullarını bitirdikten sonra ise memleketlerine dönerek, burada hizmet vermeye devam edebilirler" demişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Engin Altan Düzyatan
        #neslişah alkoçlar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"