Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar'ın 37'nci yaş gününü kutladı.

Ailesiyle Dubai'de yaşayan Engin Altan Düzyatan, eşiyle yer aldığı fotoğrafına; "Yıllar geçtikçe daha çok sevmek paha biçilmez. Bir tanem, yol arkadaşım, sevgilim, eșim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın…" notunu düştü.

Çiftin, 2016'da ilk çocukları; Emir Aras, 2018'de ise kızları Alara dünyaya gelmişti.

Engin Altan Düzyatan, Dubai'ye yerleşmeleriyle ilgili; "Ben gidip geliyorum ama çocuklar orada okula başladılar. Daha iyi bir dil eğitimi almalarını ve uluslararası arkadaşlıklar kurmalarını istiyoruz. Bunun, ileride onlara büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İşlerimizi tamamladıktan ve okullarını bitirdikten sonra ise memleketlerine dönerek, burada hizmet vermeye devam edebilirler" demişti.