Engin Çağlar davasında ilk duruşma perşembe günü

31 Ekim’de Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi’nde yolun karşısına geçerken motosiklet çarpması sonucu ağır yaralanan usta oyuncu Engin Çağlar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 Ekim’de yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, motosikleti kullanan 21 yaşındaki Berkay O. hakkında 'taksirle öldürme' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Savcılık ifadesinde kasten hareket etmediğini belirten Berkay O., Çağlar’ı geç fark ettiğini, manevra yapmasına rağmen çarpışmayı önleyemediğini ve yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Hazırlanan iddianamede, bilirkişi raporuna da yer verilerek sürücünün 'tali kusurlu' olduğu vurgulandı.

Engin Çağlar’ın ölümüne ilişkin davada ilk duruşma perşembe günü görülecek. Çağlar’ın çocukları; Eser Övet ve Çağlan Övet tarafından yapılan açıklamada; "Babamız Engin Çağlar’ın ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması, 18 Aralık 2025 Perşembe günü, Çağlayan Adliyesi 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, saat 12.15’te yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.