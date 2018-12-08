Engin Günaydın: 76 yaşına geldiğimde bile kamera önünde olmak isterim

08.12.2018 - 10:53 | Güncelleme:

Başarılı oyuncu Engin Günaydın, bir alışveriş merkezinde ev eşyaları satan mağazadan alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Yeni projeleri hakkında konuşan Günaydın, dizi projelerine sıcak bakmadığını söyledi. Ünlü oyuncu, ""Şener Şen’in müthiş bir biyografisi var. Sayısız filmleri ve ödülleri var. İleride eğer yaşarsam 76 yaşına geldiğimde bile kamera önünde olmak isterim" dedi

  • 1 Engin Günaydın: Hedefim Şener Şen gibi olmak - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Engin Günaydın, "Dizi ortamı insani değil, çok ilkel. O ilkelliğin içinde kim olmak ister? Gençler tecrübe ediniyor, belki öyle bir faydası var. Kamera önü eğitimi gibi oluyor ama işinde iyi olan hiç kimse televizyonda çalışmak istemiyor artık" dedi. 

  • 2 Engin Günaydın: Hedefim Şener Şen gibi olmak - Magazin haberleri
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    Günaydın İnternet dizilerinin çalışma şartları bakımından ve sansür bakımından televizyona göre biraz daha iyi olduğunu söyledi. 

  • 3 Engin Günaydın: Hedefim Şener Şen gibi olmak - Magazin haberleri
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    "76 YAŞIMDA BİLE KAMERA ÖNÜNDE OLMAK İSTİYORUM"

    Gelecekteki hedefinin Şener Şen gibi 76 yaşına girdiğinde bile film çekmek olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, "Şener Şen’in müthiş bir biyografisi var. Sayısız filmleri ve ödülleri var. İleride eğer yaşarsam 76 yaşına geldiğimde bile kamera önünde olmak isterim" dedi. 

  • 4 Engin Günaydın: Hedefim Şener Şen gibi olmak - Magazin haberleri
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    Engin Günaydın, röportajın ardından alışverişine kaldığı yerden devam etti. 

  • 5 Engin Günaydın: Hedefim Şener Şen gibi olmak - Magazin haberleri
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