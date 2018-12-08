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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Engin Günaydın, "Dizi ortamı insani değil, çok ilkel. O ilkelliğin içinde kim olmak ister? Gençler tecrübe ediniyor, belki öyle bir faydası var. Kamera önü eğitimi gibi oluyor ama işinde iyi olan hiç kimse televizyonda çalışmak istemiyor artık" dedi.