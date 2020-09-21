Enginarlar tezgahlarda yerini almışken ondan her şekilde faydalanalım. Daha çok zeytinyağlı olarak yapılan enginarla salata da çok lezzetli oluyor. Denemeye değer bence. Besin değeri çok yüksek olan enginardan bu şekilde lezzetli bir tarifle de faydalanabilirsiniz.

Enginar Salatası İçin Gereken Malzemeler:

3 adet enginar

2 tutam dereotu

2 tutam maydanoz

4 yemek kaşığı garnitür

1 büyük köz kırmızıbiber

5 adet kornişon turşu

5 yemek kaşığı mısır

Zeytinyağı

Limon

Tuz

Enginar Salatası Yapılışı:

Enginarları küp küp doğrayalım.

Tencereye alalım.

Biraz limon biraz tuzla yumuşayana kadar haşlayıp süzelim.

Yeşillikleri ince ince kıyıp ekleyelim.

Garnitürü, mısırı, küp küp doğradığımız kırmızıbiber ve turşuyu ekleyelim.

Tuz limon ve zeytinyağını ekleyip karıştıralım.

Servis tabağına alalım.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Pazarlardan ya da marketten satın aldığınız enginarların kılçıksız ve taze olmasına dikkat edin.

Salatanın içerisindeki bezelyeyi konserve alabileceğiniz gibi kendiniz de haşlayabilirsiniz.

Farklı yeşillikler de kullanabilirsiniz

Zeytinyağı yerine nar ekşisi sosu da kullanabilirsiniz.