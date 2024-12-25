Enginar tarifi: Evde pratik ve kolay enginar nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Antioksidanlar açısından zengindir ve serbest radikalleri nötralize ederek hücre hasarını azaltır, böylece yaşlanma sürecini yavaşlatabilir. Enginarın kan şekerini dengeleme özelliği, diyabet hastaları için de faydalıdır. Potasyum içeriği sayesinde kalp sağlığını destekler ve tansiyonu düzenler. Yüksek C vitamini ve K vitamini içeriği, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kemik sağlığını iyileştirir. Peki, enginar nasıl yapılır?

ENGİNAR TARİFİ Enginar, Akdeniz mutfağının sevilen sebzelerinden biridir ve hem sağlığa faydalıdır hem de çeşitli tariflerde kullanılabilir. Enginar malzemeleri: 4 adet enginar

1 limon (enginarları kararmaması için)

1 adet soğan

3 diş sarımsak

1/2 su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker (isteğe bağlı)

1/2 çay bardağı sirke

2 dal taze kekik (isteğe bağlı)

1/4 çay bardağı un (kıvam için)

Yarım limon suyu (enginarları kararmaması için) Enginar yapımı: REKLAM Enginarları iyice yıkayın. Enginarların saplarını kesin ve her birinin üst kısmındaki dikenli yaprakları koparın.

Enginarların dış kabuklarını soyun, fakat enginarın etli kısmını bırakmaya dikkat edin. Dış kısmındaki sert yeşil kabukları soyduktan sonra, enginarın içine doğru ilerleyerek çekirdekleri çıkarın. Enginarın içine limonlu su sıkmak, kararmasını engeller.

Limonlu suyun içine enginarları yerleştirin, böylece kararmalarını engelleyebilirsiniz.

Bir tencerede zeytinyağını ısıtın, içine küçük doğranmış soğanı ve sarımsakları ekleyin. Soğanlar pembeleşene kadar kavurun.

Ardından un ekleyin ve biraz kavurun. Unun rengi dönene kadar karıştırarak kavurmaya devam edin. Bu, enginar yemeğinizin kıvam almasını sağlayacaktır.

Karışıma suyu ve sirkeyi ekleyin, karıştırarak kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra tuz ve şekeri ekleyin. İsteğe bağlı olarak şeker, enginarın hafif acılığını dengelemek için kullanılabilir.

Kekik dalını da ekleyebilirsiniz. Tüm bu karışımı birkaç dakika kaynatın.

Temizlediğiniz enginarları, hazırladığınız sosun içine dikkatlice yerleştirin.

Enginarların üzerine limonlu suyu ekleyin ve tencerenin kapağını kapatın. Düşük ateşte yaklaşık 30-45 dakika pişirin. Arada bir kontrol edin ve gerekirse biraz su ekleyin.

Enginarlar yumuşayıp piştiğinde, ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Ilık veya soğuk olarak servis edebilirsiniz. Yanında yoğurt veya limon dilimleriyle sunum yapabilirsiniz. Eğer sos fazla sulu olursa, biraz daha un ekleyip karıştırarak kıvamını arttırabilirsiniz. Kıvamı yoğunlaştırmak için pişirme süresini biraz uzatabilirsiniz. İçine zeytinyağı, limon suyu ve baharatlarla yapılan bir harç doldurarak, bu şekilde de fırında pişirebilirsiniz. Enginar, düşük kalorili ve besleyici bir sebzedir. 100 gram enginar yaklaşık 47 kalori içerir, bu da onu diyet yapanlar için ideal bir seçenek haline getirir.

Lif açısından zengin olduğu için sindirimi destekler ve uzun süre tokluk hissi sağlar. İçerdiği antioksidanlar, vitaminler (C ve K vitaminleri) ve mineraller (potasyum, magnezyum) ile sağlıklı bir beslenmeye katkıda bulunur. Enginarın düşük kalori içeriği, aynı zamanda kan şekeri seviyelerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir. Enginarın bu özellikleri, onu hem kilo kontrolü sağlamak isteyenler hem de genel sağlıklarını iyileştirmek isteyenler için ideal bir seçenek yapar.

ENGİNAR YAPILIŞI PÜF NOKTASI Enginarın pişirilmesinde en önemli püf noktası, enginarların kararmasını engellemektir. Enginarlar soyulduktan sonra hemen limonlu suya konulmalı, çünkü oksitlenme sonucu kararmaları hızlanabilir. Enginarların yumuşaması için düşük ısılarda pişirilmesi gerekir; yüksek ısıda pişirildiğinde içi sertleşebilir ve lezzeti kaybolabilir. Pişirme sırasında enginarların üzerini örtmek ve arada kontrol etmek de önemlidir, çünkü bu, etin daha düzgün pişmesini sağlar.

Sosun kıvamı da önemli bir noktadır; su ve zeytinyağının doğru oranlarda olması, yemeğin daha lezzetli olmasını sağlar. Unun sos içerisine eklenmesi, hem yemeğin kıvamını arttırır hem de lezzetinin daha yoğun olmasını sağlar. Ayrıca, pişirme sırasında kekik veya defne yaprağı gibi aromatik baharatlar eklemek, enginarın tadını zenginleştirir. Tüm bu detaylar, enginarın hem lezzetini hem de görünümünü mükemmel hale getirecektir.

Enginar, hafif ve lezzetli bir sebze olmasının yanı sıra, çeşitli yemeklerle mükemmel uyum sağlar. Zeytinyağlı yemeklerde ve Akdeniz mutfağının temel öğelerinde sıkça yer alır. Enginarın yanına en iyi giden lezzetlerden biri, yoğurtlu mezeler ve dip soslardır; soğuk bir yoğurtlu cacık veya sarımsaklı yoğurt, enginarın hafif acılığını dengeler ve onu daha lezzetli hale getirir. Yanında deniz ürünleri oldukça popülerdir; levrek, somon veya ahtapot gibi deniz mahsulleriyle birlikte sunulduğunda, denizin tuzluluğu enginarın hafif tatlarıyla mükemmel bir uyum sağlar.