English Home müşterileri English Home'nin çalışma saatlerini merak ediyorlar. 2019 yılı English Home çalışma saatleri belirlendi. Peki English Home hafta içi ve hafta sonu saat kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte 2019 çalışma saatleri...

ENGLİSH HOME ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

English Home ülkemizin her yerine dağılmış 290’dan fazla mağazası ve online alışveriş seçeneği ile size kolay ulaşılabilirlik sunarken, yurt dışında 110’dan fazla mağazası ile Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, ve Polonya’da da hizmet vermektedir.

English Home hafta içi çalışma saatleri:

English Home hafta içi AVM'lerde saat 10:00-22:00 Bağımsız mağazalarda: 09:00-21:00

English Home hafta sonu (cumartesi ve pazar) çalışma saatleri:

English Home hafta içi AVM'lerde saat 10:00-22:00 Bağımsız mağazalarda: 09:00-21:00