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Enişte kayınço tartışmasında kan aktı

bir süredir eşi ile ayrı yaşayan B.Ü. ile kayınbiraderi İ.S. arasında yaşanan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü! İ.S.'nin silahla açtığı ateş sonucu sırt ve kalça bölgelerine saçma isabet eden B.Ü. yaralandı.

Enişte kayınço tartışmasında kan aktı
Enişte kayınço tartışmasında kan aktı
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İHA

Malatya’da tartıştığı kayınbiraderi tarafından silahla vurulan şahıs yaralandı. Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, bir süredir eşi ile ayrı yaşayan B.Ü.’nün ikametine gelen kayınbiraderi İ.S. ile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda İ.S.'nin silahla açtığı ateş sonucu sırt ve kalça bölgelerine saçma isabet eden B.Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şüpheli İ.S.’nin olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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