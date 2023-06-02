KIZ KARDEŞİ VE ENİŞTESİNİ VURDU

Bayburt'ta, merkeze bağlı Dövmekaya köyünde yaşayan M.R.K. (59) ile kız kardeşi Radiye Köse (56) ve eniştesi Muhlis Köse (63) arasında tartışma çıktı.
AA'da yer alan habere göre tabancayla ateş ederek kız kardeşi ve eniştesini yaralayan M.R.K, olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Vatandaşlar tarafından hastaneye götürürken yolda sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralılardan Radiye Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Muhlis Kösenin tedavisi devam ediyor.