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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Eniştesini yaraladı! Kız kardeşini öldürdü!

        Eniştesini yaraladı! Kız kardeşini öldürdü!

        Bayburt'ta, 59 yaşındaki M.R.K. ile kız kardeşi 56 yaşındaki Radiye Köse ve eniştesi 63 yaşındaki Muhlis Köse arasında tartışma çıktı. M.R.K.'nın silahından çıkan kurşunlar kız kardeşinin ölümüne, eniştesinin ise ağır yaralanmasına yol açtı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 15:23 Güncelleme: 11.10.2023 - 16:47
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        Eniştesini yaraladı! Kız kardeşini öldürdü!
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        Bayburt'ta, merkeze bağlı Dövmekaya köyünde yaşayan M.R.K. (59) ile kız kardeşi Radiye Köse (56) ve eniştesi Muhlis Köse (63) arasında tartışma çıktı.

        KIZ KARDEŞİ VE ENİŞTESİNİ VURDU

        AA'da yer alan habere göre tabancayla ateş ederek kız kardeşi ve eniştesini yaralayan M.R.K, olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        KIZ KARDEŞİ CAN VERDİ

        Vatandaşlar tarafından hastaneye götürürken yolda sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralılardan Radiye Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        ENİŞTESİ TEDAVİYE ALINDI

        Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Muhlis Kösenin tedavisi devam ediyor.

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