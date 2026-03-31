        Haberler Kültür-Sanat Müzik ENKA Sanat'tan iki özel konser

        ENKA Sanat'tan iki özel konser

        ENKA Sanat, 7 Nisan'da piyanistler Emre Elivar ve Başar Can Kıvrak'ın "Alacakaranlıktan Işığa", 14 Nisan'da ise sen Kıvrak, Öykü Canpolat, Dorukhan Doruk ve Gökhan Aybulus ilk kez aynı sahnede buluşturacak "Büyük Buluşma" konserini ENKA Oditoryumu'nda müzikseverlerle buluşturacak

        Giriş: 31.03.2026 - 13:16 Güncelleme:
        ENKA Sanat, 7 Nisan’da, Emre Elivar ve Başar Can Kıvrak’ın sahne alacağı “Alacakaranlıktan Işığa” başlıklı iki piyano resitaliyle klasik müzikseverleri Brahms’tan Ravel’e uzanan bir seçkiyle buluşturuyor. Brahms’ın yoğun, dramatik dokusuyla açılan program, romantizmin alacakaranlığından yola çıkarak Ravel’in renklerle parlayan empresyonist dünyasına uzanıyor.

        .png
        .png

        Brahms’ınİki Piyano için Sonat’ı, Alman romantizminin tutkulu ve felsefi ruhunu yansıtırken; Ravel’in Rapsodie Espagnole’ü, İspanyol ezgilerinin ritmik coşkusunu Fransız zarafetiyle bir araya getiriyor. Program, Türkiye’de ilk kez seslendirilecek olan Daphnis et Chloé Süit No. 2’nin, Vyacheslav Gryaznov’un etkileyici iki piyano düzenlemesiyle empresyonizmin ışık, hareket, sihir ve hayalle örülü en görkemli tablolarından biriyle doruğa ulaşıyor.

        14 Nisan Salı gecesinde ise klasik müzik dünyasının önde gelen beş değerli sanatçısını ilk kez aynı sahnede buluşturuyor. “Büyük Buluşma” isimli bu özel konserde Veriko Tchumburidze (keman), Esen Kıvrak (keman), Öykü Canpolat (çello), Dorukhan Doruk (piyano) ve Gökhan Aybulus (piyano) ilk kez aynı sahnede bir araya geliyor. Bu çok özel gecede, oda müziği repertuvarının zirvesinde yer alan iki büyük eser Johannes Brahms ve Antonín Dvořák’ın piyanolu beşlileri seslendirilecek. Her iki yapıt da gerek duygusal yoğunlukları gerekse yapısal zenginlikleriyle hem yorumculara hem de dinleyicilere unutulmaz bir müzikal deneyim sunacak.

        Konserlerin biletleri Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.

