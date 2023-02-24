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Enkazda doğum yaparken kurtarılan kedinin yavruları sezaryenle alındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde doğuma enkazda yakalanan kedi, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde gerçekleştirilen sezaryenle 3 yavrusuna kavuştu

Enkazda doğum yaparken kurtarılan kedinin yavruları sezaryenle alındı
AA

Nurdağı'nda AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sırasında depremin 11. gününde bir kedi enkazdan çıkarıldı.

Kedinin gebe olduğunu fark eden ekipler, durumu Gaziantep Hayvanat Bahçesi ekiplerine bildirdi.

SEZARYENLE 3 YAVRU DOĞURDU

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler'in de katıldığı operasyonda kedi, sezaryenle 3 yavru doğurdu.

Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü Berna Sarıçiçek, depremin yaşandığı ilk günden beri Büyükşehir Belediyesinin bütün birimleri gibi kendilerinin de harekete geçtiklerini söyledi.

65 KİŞİLİK EKİPLE HAREKET ETTİLER

Kendi barınaklarında bir sıkıntı olmadığını belirten Sarıçiçek, şunları kaydetti:

"Çok şükür kendi barınağımızda bir sıkıntı olmadığını görünce bu sefer yakın illere ne yapabiliriz diyerek çalışmalara başladık. Telefonla iletişim de kuramayınca 8 araçla 8'i veteriner hekim olmak üzere 65 kişilik ekiple Nurdağı ve İslahiye ilçeleri ile çevre illere yani depremden etkilenen bölgelere hareket ettik.

Kahramanmaraş barınağında hiçbir personel yoktu. Önce oradaki hayvanların beslemesini ve temizliğini yaptık. Hatay'da da aynı şekilde. Şanlıurfa'daki barınağa mama gönderdik. O günden beri her yere yetişmeye çalışıyoruz. Hem merkezde hem ilçelerde hem de yakın illerde."

"YAVRULARIYLA YOĞUN BAKIMDA KALIYOR"

Nurdağı ilçesinde enkazdan bir kedi çıkarıldığını dile getiren Sarıçiçek, "Göçük altında kaldığında doğum başlamış, korkudan doğumu yapamayınca AFAD ekipleri buluyor ve bizimle iletişime geçiyor. Burada da sezaryen gerçekleştirdik, bir yavrusu ölmüştü ama diğer 3 yavru ile anneyi kurtardık. Şu an serumla besleniyor. Henüz ağızdan beslenmeyi kabul etmiyor, yavrularıyla yoğun bakımda kalıyor. 15 güne kadar iyi olacağını düşünüyoruz" dedi.

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