Enkazda doğum yaparken kurtarılan kedinin yavruları sezaryenle alındı

Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü Berna Sarıçiçek, depremin yaşandığı ilk günden beri Büyükşehir Belediyesinin bütün birimleri gibi kendilerinin de harekete geçtiklerini söyledi.

65 KİŞİLİK EKİPLE HAREKET ETTİLER

Kendi barınaklarında bir sıkıntı olmadığını belirten Sarıçiçek, şunları kaydetti:

"Çok şükür kendi barınağımızda bir sıkıntı olmadığını görünce bu sefer yakın illere ne yapabiliriz diyerek çalışmalara başladık. Telefonla iletişim de kuramayınca 8 araçla 8'i veteriner hekim olmak üzere 65 kişilik ekiple Nurdağı ve İslahiye ilçeleri ile çevre illere yani depremden etkilenen bölgelere hareket ettik.

Kahramanmaraş barınağında hiçbir personel yoktu. Önce oradaki hayvanların beslemesini ve temizliğini yaptık. Hatay'da da aynı şekilde. Şanlıurfa'daki barınağa mama gönderdik. O günden beri her yere yetişmeye çalışıyoruz. Hem merkezde hem ilçelerde hem de yakın illerde."