Enkazdan kurtarılan Tarçın'ı Bingöllü hayvansever sahiplendi

Demirbağ, "Geldiğinde gözleri nemliydi, çok farklı bir duygu vardı. Gelirken kıyafetleri vardı, kıyafetlerini evin içerisinde sahibinin giydirmesi için gezdirdi. Bu durum ailecek hepimizi çok etkiledi. Gerçekten bizim için çok farklı bir duygu, çok seviyoruz. Ailemizin bir ferdi oldu. Onunla çok mutluyuz" dedi.