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Enkazdan kurtarılan Tarçın'ı Bingöllü hayvansever sahiplendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan binanın enkazından kurtarılan Tarçın adlı köpek, Bingöl'de yaşayan Hatice Anşin Demirbağ tarafından sahiplenildi

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AA
  • Enkazdan kurtarılan Tarçın'ı Bingöllü hayvansever sahiplendi

    Adıyaman'da Pekinez cinsi köpek Tarçın ve sahibi, depremde enkaz altında kaldı. Sahibi depremde hayatını kaybederken, Tarçın ise ekiplerin çabasıyla enkaz altından kurtarıldı.
  • Enkazdan kurtarılan Tarçın'ı Bingöllü hayvansever sahiplendi

    AA'nın haberine göre çocuklarını depremde kaybeden aile, geçirdiği zor günler nedeniyle Tarçını sahiplendirmek durumunda kaldı.
  • Enkazdan kurtarılan Tarçın'ı Bingöllü hayvansever sahiplendi

    Adıyaman'da yardım faaliyetlerine katılan Bingöllü tekstil işçileriyle tanışan aile, köpeklerini sahiplendirmeleri konusunda yardım istedi.
  • Enkazdan kurtarılan Tarçın'ı Bingöllü hayvansever sahiplendi

    Tekstil işçileri bunun üzerine hemşehrileri 54 yaşındaki hayvansever Hatice Anşin Demirbağ ile görüşerek, durumu anlattı. 4 çocuğu, 5 torunu bulunan Demirbağ, Tarçın'ı sahiplenmeye karar verdi.
  • Enkazdan kurtarılan Tarçın'ı Bingöllü hayvansever sahiplendi

    Bingöl'e getirilen köpek, Demirbağ tarafından Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
  • Enkazdan kurtarılan Tarçın'ı Bingöllü hayvansever sahiplendi

    Tarçın ile kısa sürede sevgi bağı kuran Demirbağ, sahiplendiği köpeğe torunlarıyla bakıyor.

     
  • Enkazdan kurtarılan Tarçın'ı Bingöllü hayvansever sahiplendi

    "AİLEMİZİN BİR FERDİ OLDU"

    Hatice Anşin Demirbağ, yıllardır Bingöl'de hayvanlarla ilgili birçok çalışma yürüttüğünü söyledi.
  • Enkazdan kurtarılan Tarçın'ı Bingöllü hayvansever sahiplendi

    Deprem bölgesine giden arkadaşlarının vasıtasıyla Tarçın'ı sahiplendiğini belirten Demirbağ, Tarçın'ı tereddütsüz kabul ettiğini dile getirdi.
  • Enkazdan kurtarılan Tarçın'ı Bingöllü hayvansever sahiplendi

    Demirbağ, "Geldiğinde gözleri nemliydi, çok farklı bir duygu vardı. Gelirken kıyafetleri vardı, kıyafetlerini evin içerisinde sahibinin giydirmesi için gezdirdi. Bu durum ailecek hepimizi çok etkiledi. Gerçekten bizim için çok farklı bir duygu, çok seviyoruz. Ailemizin bir ferdi oldu. Onunla çok mutluyuz" dedi.
  • Enkazdan kurtarılan Tarçın'ı Bingöllü hayvansever sahiplendi

    "KİMLİĞİ ENKAZ ALTINDA KAYBOLMUŞ"

    Tarçının dışarıda gezmeyi çok sevdiğini anlatan Demirbağ, Tarçın'ın da kendileriyle çok mutlu olduğunu hissettiklerini belirtti.

     
  • Enkazdan kurtarılan Tarçın'ı Bingöllü hayvansever sahiplendi

    Demirbağ, "Gelir gelmez banyosunu yaptırdıktan sonra üniversitenin hayvan hastanesinde bütün tahlillerini yaptırdık. Çok sağlıklı olduğunu söylediler. Kimliği enkaz altına kalmış, kaybolmuş. Burada yeni kimlik çıkartacağım. 
  • Enkazdan kurtarılan Tarçın'ı Bingöllü hayvansever sahiplendi

    Onu bir evladımız olarak bağrımıza bastık. Evimize ayrı bir heyecan kattı. Akşam ben uyumadan uyumuyor. Yalnız uyuyamadığı için aynı odada uyuyoruz. Torunlarım Eymen ve Eren de onu çok seviyor" ifadelerini kullandı.
  • Enkazdan kurtarılan Tarçın'ı Bingöllü hayvansever sahiplendi
  • Enkazdan kurtarılan Tarçın'ı Bingöllü hayvansever sahiplendi

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