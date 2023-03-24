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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"En"lerin futbolcusu Cristiano Ronaldo

Futbol dünyasında birçok rekorun altında imzası bulunan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, elde ettiği başarılarla tarih sayfalarını yeniden yazmaya devam ediyor. İşte Ronaldo'nun rekorları...

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  • "En"lerin futbolcusu Cristiano Ronaldo

    Futbol dünyasında birçok rekorun altında imzası bulunan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, elde ettiği başarılarla tarih sayfalarını yeniden yazmaya devam ediyor.

    Rekorları bir motivasyon kaynağı olarak gördüğünü pek çok kez ifade eden tecrübeli futbolcu, 20 yıllık milli takım kariyerinde bir kilometre taşını daha geride bıraktı.
  • "En"lerin futbolcusu Cristiano Ronaldo

    Lihtenştayn ile karşılaştıkları 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) eleme mücadelesinde Portekiz formasını 197. kez giyen Ronaldo, Kuveytli Bader Al-Mutawa'yı geçerek erkek futbolunda en fazla milli maça çıkan isim oldu.
  • "En"lerin futbolcusu Cristiano Ronaldo

    MİLLİ TAKIMLARDA EN FAZLA MAÇA ÇIKAN İLK 10 FUTBOLCU
  • "En"lerin futbolcusu Cristiano Ronaldo

    FUTBOL TARİHİNİN EN GOLCÜSÜ

    Rekorları altüst etmeyi sürdüren Cristiano Ronaldo, futbol tarihinin en golcü ismi olarak dikkati çekiyor.

    Tecrübeli oyuncu, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) verilerine göre kulüp ve milli takım kariyerinde attığı 830 golle listenin zirvesinde yer alıyor.
  • "En"lerin futbolcusu Cristiano Ronaldo

    MİLLİ TAKIMLARDA EN GOLCÜ OYUNCU

    Ronaldo, en çok maça çıkma rekorunu kırdığı milli takımlarda, en golcü oyuncu unvanını da elinde bulunduruyor.

    Lihtenştayn filelerini iki kez havalandırarak Portekiz formasıyla 120 gole ulaşan Ronaldo, İranlı Ali Daei (109) ve Arjantinli Lionel Messi'nin (99) önünde yer alıyor.

    Milli takımlarda 10 kez "hat-trick" yapan ilk futbolcu unvanına sahip Ronaldo, 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu ve Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en golcü (14) ismi olmayı da başardı.
  • "En"lerin futbolcusu Cristiano Ronaldo

     

    REAL MADRİD TARİHİNİN EN GOLCÜSÜ

    Cristiano Ronaldo, 438 maça çıktığı Real Madrid'de 450 gol atarak kulüp tarihinin en skorer futbolcusu oldu.

    Ronaldo, Real Madrid formasıyla 2009-2018 yıllarında 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2'şer UEFA Süper Kupa, La Liga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa zaferleri yaşadı.

    Portekizli yıldız, Manchester United ile 346 karşılaşmada 145 gol, Juventus'ta 134 maçta 101 gol ve Sporting Lizbon'da 31 müsabakada 5 gol attı.

    Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden 38 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar Al-Nassr'da çıktığı 10 maçta ise 9 gol buldu.
  • "En"lerin futbolcusu Cristiano Ronaldo

    ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN EN ÇOK MAÇA ÇIKAN VE EN GOLCÜ OYUNCU

    Ronaldo, Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarıyla 140 gol kaydettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en golcüsü olarak dikkati çekiyor.

    Yıldız futbolcu, 183 karşılaşmayla turnuva tarihinin en fazla maçta görev alan oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor. Şampiyonlar Ligi'nde 163 maçta 129 gol atan Messi, iki istatistikte de Ronaldo'nun en yakın takipçisi olarak göze çarpıyor.
  • "En"lerin futbolcusu Cristiano Ronaldo

    Üç Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan tek futbolcu konumundaki Ronaldo, 5 kezle "Devler Ligi"ni en çok kazanan oyuncular arasında yer alıyor.

    Real Madrid formasıyla 2013-2014 sezonunu 17 golle tamamlayan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını da elinde tutuyor. Listenin ikinci sırasında da 2015-2016 sezonundaki 16 gollük performansıyla yine Ronaldo bulunuyor.
  • "En"lerin futbolcusu Cristiano Ronaldo

    GOL KRALLIKLARI

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol krallığı yaşayan futbolcu, Ronaldo oldu.

    Cristiano Ronaldo, "Devler Ligi"nde 7 defa gol kralı olmayı başardı. Tecrübeli futbolcu, Manchester United'da 2007-2008, Real Madrid'de 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında gol krallığı yaşadı.

    Ronaldo, Premier Lig'de 2007-2008, La Liga'da 2010-2011, 2013-2014 ve 2014-2015, Serie A'da 2020-2021 sezonunda gol krallığına ulaştı.
  • "En"lerin futbolcusu Cristiano Ronaldo

    ÖDÜL KOLEKSİYONU

    Ronaldo, futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Altın Top'u 5 kez kazanmayı başardı.
  • "En"lerin futbolcusu Cristiano Ronaldo

    Manchester United'da 2008 yılında bu ödüle ilk kez layık görülen Portekizli futbolcu, Real Madrid'de koleksiyonunu geliştirdi. Yıldız futbolcu, Real Madrid formasıyla 2013, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında Altın Top ödülü elde etti.
  • "En"lerin futbolcusu Cristiano Ronaldo

    FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu ödülünü 2016 ve 2017'de olmak üzere iki kez alan Ronaldo, Avrupa'da yılın en golcü oyuncusuna verilen Altın Ayakkabı ödülünü de 4 defa (2007-2008, 2010-2011, 2013-2014, 2014-2015) kazandı.

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