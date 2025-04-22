Ensarioğlu'ndan "İklim Kanunu" ve "müsilaj" açıklaması

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri ertelenen İklim Kanunu Teklifi'ne ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İklim Kanunu'nun sadece bugünü değil, gelecek nesillerin yaşanabilir bir dünyada yaşama hakkını güvence altına alacak hayati bir düzenleme olduğunu vurgulayan Ensarioğlu, "Bu bilinçle, teklifin hem bilimsel verilere hem de toplumsal taleplere ve ilgili paydaşların kaygı ve önerilerine uygun hale gelmesi için tüm siyasi partilerin katkı sunabileceği bir zemin oluşturduk. Görüşmelerin ertelenmesi, sürecin tıkandığı anlamına gelmemekte, aksine kanunlaşmadan evvel teklifi son bir kez daha Genel Kurul aşamasında yeniden dikkatle değerlendirme fırsatı sunmaktadır" diye konuştu.

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İklim Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu gündemindeki yerini koruduğunun altını çizen Ensarioğlu, "Grup başkanvekillerimizin, Bakanlık yetkilileri, diğer ilgililer ve diğer partilerin grup başkanvekilleri ile yapacakları değerlendirmeler sonrasında görüşmelere kaldığı yerden devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

TEKLİFİN GÖRÜŞME TAKVİMİ

Teklifin bazı maddeleriyle ilgili kaygılar ve yeniden düzenleme taleplerinin gündeme geldiğini anlatan Ensarioğlu, "Biz bu talepleri yok saymak yerine, diyalog kanallarını açık tutarak teklifin yeniden gözden geçirilmesini sağladık. Bu yaklaşım aslında uzlaşı kültürünün ve iradesinin bir göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Komisyon Başkanı Ensarioğlu, İklim Kanunu Teklifi'nin görüşme takvimine ilişkin şunları kaydetti: "Bu takvim, Meclis'in genel işleyişi, diğer yasa tekliflerinin görüşülme yoğunluğu ve siyasi partiler arası uzlaşma zemini gibi birçok faktöre bağlı olarak şekilleniyor. Ancak şunu açıkça ifade edebilirim ki; iklim değişikliğiyle mücadele bir erteleme lüksü tanımıyor, zira İklim Kanunu gerçek anlamda bir ihtiyaç. Dolayısıyla bu süreci hızla tamamlayarak, kanun teklifini önümüzdeki süreçte Genel Kurul'dan geçirme kararlılığımız devam etmektedir." REKLAM MÜSİLAJA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Ensarioğlu, Marmara Denizi'nde yürütülen müsilaj seferberliği kapsamındaki çalışmalara da değindi. Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj sorununun nedenlerinin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 2021'de kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporu hatırlatan Ensarioğlu, bu kapsamlı raporun sadece müsilajla ilgili değil; genel anlamda deniz ekosisteminin korunmasına yönelik önemli tespit ve öneriler içerdiğini söyledi. Müsilaj sorununun, sadece çevresel değil; aynı zamanda ekonomik ve toplumsal etkileri olan çok boyutlu bir mesele olduğunu dile getiren Ensarioğlu, "Bu nedenle, önerilerimizin uygulanabilirliği konusunda hem merkezi idare hem de yerel yönetimlerle koordineli bir süreç yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.