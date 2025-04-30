Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ensesinden vurup evi ateşe vermişti! Komşu katili cinayeti anlattı! | Son dakika haberleri

        Ensesinden vurup evi ateşe vermişti! Komşu katili cinayeti anlattı!

        Adana'da yangın çıkan evinde cesedi bulunan 42 yaşındaki Mustafa Özkan'ın komşusu 33 yaşındaki Miraç Mirza tarafından tabancayla ensesinden vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetten saatler önce apartmana Özkan ile birlikte girdikleri güvenlik kamerasına yansıyan Mirza ifadesinde, "Hiçbir sebep yokken bana sesini yükseltip, tartışma başlattı. Bir anlık öfkeyle belimdeki tabancamı çıkarıp, ateş ettim. O benim dostumdu. Keşke böyle olmasaydı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 09:03 Güncelleme: 30.04.2025 - 09:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ensesinden vurup evi ateşe vermişti! Komşu katili cinayeti anlattı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da olay, 21 Nisan saat 22.00 sıralarında Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’ndeki Basın Sitesi’nin 5’inci katında meydana geldi.

        İTFAİYE EVDEKİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

        DHA'daki habere göre daireden alevlerin yükseldiğini gören komşular, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        CANSIZ BEDENİ MUTFAKTA BULUNDU

        Öldürülen Mustafa Özkan 42 yaşındaydı.
        Öldürülen Mustafa Özkan 42 yaşındaydı.

        Çelik kapıyı kırarak daireye giren ekipler, yalnız yaşayan Mustafa Özkan’ın cansız bedenini mutfakta yerde yatarken buldu. Özkan’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

        ENSESİNDEN VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

        Yapılan otopside Mustafa Özkan’ın tabancayla ensesinden vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

        APARTMANA SON GİRDİĞİ ANLAR KAMERADA

        Özkan’ın, olay günü saat 19.30 sıralarında 9’uncu kattaki komşusu Miraç Mirza ile apartmana girdiği, bir daha da ayrılmadığı görüldü. Mustafa Özkan’ın, ölmeden önceki son anları da görüntülere yansıdı. Polis, bu tespit üzerine Mirza’yı gözaltına aldı.

        "BENİ KAHVE İÇMEYE ÇAĞIRDI"

        Emniyete götürülen Miraç Mirza, ilk sorgusunda olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü. Tekrar sorguya alındığında cinayeti itiraf eden Mirza, Mustafa Özkan’ı öldürdükten sonra 3 farklı odadaki mobilyalara gaz yağı döküp, ateşe verdiğini anlattı. Mirza, ifadesinde, “O akşam evde otururken, Mustafa beni kahve içmeye çağırdı.

        "BANA SESİNİ YÜKSELTTİ"

        Bir süre oturup, sohbet ettik. Hiçbir sebep yokken bana sesini yükseltip, tartışma başlattı. Bir anlık öfkeyle belimdeki tabancamı çıkarıp, ateş ettim. O benim dostumdu. Keşke böyle olmasaydı” dedi.

        MERMİ ÇEKİRDEĞİNİ BOŞ ARSAYA ATMIŞ

        Cinayet dedektifleri bu itirafın ardından Mirza’nın, cinayetten sonra boş bir arsaya attığı mermi çekirdeği ile sırt çantasına sakladığı ruhsatsız tabancayı da ele geçirdi. Tabanca ve mermi çekirdeği incelenmesi için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.

        KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Miraç Mirza, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Alevlerin ardından cesedi bulundu! Katiliyle yan yana!
        Alevlerin ardından cesedi bulundu! Katiliyle yan yana! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Trump'tan yeni Fed ve Powell çıkışı
        Trump'tan yeni Fed ve Powell çıkışı
        Elif'in isyanı: Bir babanın canı bu kadar mı ucuz?
        Elif'in isyanı: Bir babanın canı bu kadar mı ucuz?
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        ABD Başkanı Trump: Papa olmak isterdim
        ABD Başkanı Trump: Papa olmak isterdim
        İBB’ye yönelik 2. dalga operasyonda 18 tutuklama
        İBB’ye yönelik 2. dalga operasyonda 18 tutuklama
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        Sağanak yağmur ve fırtına etkili oluyor
        Sağanak yağmur ve fırtına etkili oluyor
        Elektrik faturası aşkına
        Elektrik faturası aşkına
        Engelli işçi patronuna prim teşviki
        Engelli işçi patronuna prim teşviki
        Depresyona karşı tabağınızda neler olmalı?
        Depresyona karşı tabağınızda neler olmalı?
        ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Barrack'a Senato'dan onay
        ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Barrack'a Senato'dan onay
        Trump görevdeki ilk 100 gününü değerlendirdi
        Trump görevdeki ilk 100 gününü değerlendirdi
        Köpekleri evde parçalayarak öldüren doktor tutuklandı
        Köpekleri evde parçalayarak öldüren doktor tutuklandı
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        Çin'den çağrı: Asla diz çökme
        Çin'den çağrı: Asla diz çökme
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Final Four'da!
        Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Final Four'da!
        Pakistanlı bakan: Hindistan saldırı tasarlıyor
        Pakistanlı bakan: Hindistan saldırı tasarlıyor
        ABD basını: Putin 4 bölgenin kontrolünü talep ediyor
        ABD basını: Putin 4 bölgenin kontrolünü talep ediyor