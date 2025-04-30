Ensesinden vurup evi ateşe vermişti! Komşu katili cinayeti anlattı!

Adana'da olay, 21 Nisan saat 22.00 sıralarında Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’ndeki Basın Sitesi’nin 5’inci katında meydana geldi.

İTFAİYE EVDEKİ YANGINI SÖNDÜRDÜ DHA'daki habere göre daireden alevlerin yükseldiğini gören komşular, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

CANSIZ BEDENİ MUTFAKTA BULUNDU Öldürülen Mustafa Özkan 42 yaşındaydı. Çelik kapıyı kırarak daireye giren ekipler, yalnız yaşayan Mustafa Özkan’ın cansız bedenini mutfakta yerde yatarken buldu. Özkan’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

ENSESİNDEN VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ Yapılan otopside Mustafa Özkan’ın tabancayla ensesinden vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

APARTMANA SON GİRDİĞİ ANLAR KAMERADA Özkan’ın, olay günü saat 19.30 sıralarında 9’uncu kattaki komşusu Miraç Mirza ile apartmana girdiği, bir daha da ayrılmadığı görüldü. Mustafa Özkan’ın, ölmeden önceki son anları da görüntülere yansıdı. Polis, bu tespit üzerine Mirza’yı gözaltına aldı.

"BENİ KAHVE İÇMEYE ÇAĞIRDI" Emniyete götürülen Miraç Mirza, ilk sorgusunda olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü. Tekrar sorguya alındığında cinayeti itiraf eden Mirza, Mustafa Özkan’ı öldürdükten sonra 3 farklı odadaki mobilyalara gaz yağı döküp, ateşe verdiğini anlattı. Mirza, ifadesinde, “O akşam evde otururken, Mustafa beni kahve içmeye çağırdı.

"BANA SESİNİ YÜKSELTTİ" Bir süre oturup, sohbet ettik. Hiçbir sebep yokken bana sesini yükseltip, tartışma başlattı. Bir anlık öfkeyle belimdeki tabancamı çıkarıp, ateş ettim. O benim dostumdu. Keşke böyle olmasaydı” dedi.