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Enterprise'tan 75 adet BMW iX3 yatırımı

Enterprise Türkiye, 75 adet tamamen elektrikli BMW iX3 yatırımı gerçekleştirdiğini bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, bu yatırımla birlikte Türkiye’nin en büyük elektrikli araç filosuna sahip markası Enterprise Türkiye olurken, 459 kilometrelik menziliyle dikkat çeken iX3'ün sadece Enterprise Türkiye ile kiralanabileceği kaydedildi. Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, "Elektrikli araçların sağladığı konforu ve sunduğu üst düzey teknolojiyi anlamanın yani deneyimlemenin en kolay yolu ise kiralama yapmak. Jaguar’ın tamamen elektrikli performans SUV’u I-PACE ile başladığımız yolculuğa BMW’nin tamamen elektrikli SAV otomobili iX3 ile devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde, filomuzda bulunan elektrikli araç sayısını 200 adede çıkaracağız” dedi

Enterprise'tan 75 adet BMW iX3 yatırımı
HABERTURK.COM

Araç kiralama şirketi Enterprise Türkiye, BMW'nin Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv’den 75 adet tamamen elektrikli iX3 satın alarak filosunu daha genişlettiğini duyurdu.

Bu yatırımla birlikte Türkiye’nin en büyük elektrikli araç filosuna sahip markasının Enterprise Türkiye olduğu açıklanırken, 459 kilometrelik menziliyle dikkat çeken BMW iX3'ün de sadece Enterprise Türkiye ile kiralanabileceği vurgulandı.

75 adet BMW iX3 yatırımı kapsamında, düzenlenen teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, "Pandemi dönemiyle birlikte artan çevresel hassasiyetler, bu yönde gelişen tüketici tercihi ve elbette çevre odaklı regülasyonların da baskısıyla tüm markalar elektrikli otomobil modellerini artırıyor. Kısa dönemli kiralama sayesinde elektrikli otomobilleri daha kolay deneyimleme şansına sahip olan kullanıcıların bu dönüşüme yeni bir ivme kazandıracağını düşünüyorum" dedi.

FİLODAKİ ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI 200'E ÇIKACAK

Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün de, elektrikli araçlara geçiş sürecinde Türk tüketicisinin bu araçları deneyimlemesinin önemine işaret etti.

Tangün, "Elektrikli araçların sağladığı konforu ve sunduğu teknolojiyi deneyimlemenin en kolay yolu kiralama yapmak. Jaguar’ın performans SUV’u I-PACE’le başladığımız bu yolculuğa BMW’nin tamamen elektrikli SAV otomobili iX3 ile devam ediyoruz. Elektrikli araç yatırımlarımız artarak devam edecek. Önümüzdeki dönemde, filomuzda bulunan elektrikli araç sayısını 200 adede çıkaracağız” dedi.

10 DAKİKADA 100 KİLOMETRELİK ŞARJ

WLTP kriterlerine göre 459 kilometrelik menziliyle dikkat çeken BMW iX3, BMW’nin tamamen elektrikli mevcut modellerinden yüzde 30 daha fazla güç üretiyor.

286 beygir maksimum güç ve 400 Nm maksimum tork üreten elektrikli motor, otomobili 0’dan 100 km/s hıza 6.8 saniyede ulaştırıyor. iX3, hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikada yaklaşık 100 kilometrelik bir menzile kavuşurken 34 dakikada pillerini yüzde 80 oranında şarj edebiliyor.

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