EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, doğalgaz piyasasında bir şirkete doğalgaz ithalat (spot LNG) lisansı verilirken, aynı piyasada 2 şirketin doğalgaz toptan satış lisansı ve doğalgaz iletim (LNG) lisansına son verildi.

Petrol piyasasında bir şirkete madeni yağ lisansı ve bir şirkete de dağıtıcı lisansı verildi. Aynı piyasada 5 şirketin madeni yağ ve bir şirketin depolama lisansı sona erdirildi.

Elektrik piyasasında ise 5 şirkete üretim lisansı verilirken, 3 şirketin üretim lisansı iptal edildi.

LPG piyasasında da bir şirketin LPG depolama lisansı ile bir şirketin LPG dağıtıcı lisansı sonlandırıldı.

Ayrıca, bir şirketin Kaynar Hidroelektrik Santrali (HES) projesi için verilen üretim lisansının iptal edilmesine ilişkin alınan kurul kararının geri alınmasına ve projenin tümüyle iptaline karar verildi.

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