Akaryakıt dağıtım sektöründe yaşanan kar marjı anlaşmazlığında önemli bir aşama kaydedildi. EPDK, sektörden gelen şikayetler üzerine kar marjlarıyla ilgili bir çalışma başlatmıştı. Kurum, dün “Dağıtıcı ve Bayi Marjlarının Paylaşımına İlişkin Kurul Kararı Taslağı”nı tarafların görüşüne açtı.

HABERTÜRK DUYURMUŞTU

Taslağa göre, satılan her litre motorin ve benzin fiyatında yer alan toplam “kar marjı”ndan yüzde 45’i dağıtım şirketine, yüzde 55’i bayiye kalacak.

HABERTÜRK, kısa süre önce EPDK’nın çalışmasını ve marjlarda belirlenen oranı duyurmuştu.

KAVGANIN ARKA PLANI

Peki, bu kavganın arka planında ne yatıyor?

Bayiler; enflasyonun, elektrik, doğalgaz ve işçilik maliyetlerinin arttığını, buna karşılık gelirlerinin ve paylarının (sattıkları her litre akaryakıttan aldıkları payın) düştüğünden yakınıyordu. Daha önce yarı yarıya ya da buna yakın oranda aldıkları payın azaldığını, dağıtım şirketinin payının arttığını belirtiyordu.

Litrede, halen 70 kuruş düzeyinde olan dağıtım şirketi+ bayii kar marjının, yarısından daha büyük bir bölümünü dağıtım şirketinin aldığını kaydediyorlardı.