EPDK bu yıl için gaz tüketim tahminini 51 milyar metreküp olarak açıkladı - Enerji Haberleri

EPDK bu yıl için gaz tüketim tahminini 51 milyar metreküp olarak açıkladı - Enerji Haberleri

EPDK bu yıl için gaz tüketim tahminini 51 milyar metreküp olarak açıkladı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bu yıl doğalgaz tüketim tahminini, 51 milyar 96 milyon 190 bin 984 standart metreküp (543 milyar 663 milyon 472 bin 67 kilovatsaat) olarak belirledi

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bu yıl ulusal doğalgaz tüketim tahmininin, doğal gazın metreküp başına 9155 kilo kalori üst ısıl değeri esas alınarak, 51 milyar 96 milyon 190 bin 984 standart metreküp (543 milyar 663 milyon 472 bin 67 kilovatsaat) olarak belirlenmesine karar verildi.

Öte yandan EPDK, Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'nin 2023 için ulusal iletim şebekesi yatırım tavan tutarını 7 milyar 397 milyon 231 bin lira olarak değiştirdi. Önceki tutar 6 milyar 455 milyon 385 lira olarak belirlenmişti.