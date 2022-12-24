EPDK'dan petrol piyasası kararı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Enerji
ABONE OL

EPDK'dan petrol piyasası kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol piyasası faaliyetlerine ilişkin 2023'te uygulanacak gelir payı bedellerini belirledi. Ayrıca, kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2023 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır da belirlendi

EPDK'dan petrol piyasası kararı
AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, benzin türleri ve benzin türleri ile harmanlamak üzere temin edilen etanol, motorin ve biyodizel türleri, gazyağı, havacılık yakıtları, yakıt nafta, damıtık denizcilik yakıtları için metreküp başına 15,96 lira olarak belirlendi. Gelir payı bedelleri artık denizcilik yakıtları ve fuel oil için ton başına 16,96 lira oldu.

Söz konusu karar bugün itibarıyla yürürlüğe girecek.

Ayrıca, EPDK, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında 2023 için gelir payı bedelini ton başına 35,67 lira olarak belirledi.

EPDK tarafından Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine ilişkin Usul ve Esaslar'da yer verilen bedellerin belirlenmesine ilişkin karar alındı.

Bu kapsamda, doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2023 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır 2 bin 135 lira oldu. İç tesisat işlem bedelleri 889 lira olarak belirlenirken, bağlantı güvence bedelleri yapılan bağlantı tipine bağlı olarak 1199 lira olacak.

Karar, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rusya, bazı Batılı şirketlerle ortak projelerden alınan gaza tavan fiyat uygulayacak
ENERJİ Rusya'dan Avrupa Birliği'ne 'tavan fiyat' cevabı
Son dakika haberi ''Elektrik ve doğalgaza şubat ayına kadar zam yok'
ENERJİ ''Elektrik ve doğalgaza şubat ayına kadar zam yok'
Cezayir'den AB'nin doğalgazda tavan fiyat uygulamasına tepki
ENERJİ Cezayir'den AB'nin doğalgazda tavan fiyat ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Arkası gelecek bizi takip edin
ENERJİ "Arkası gelecek, bizi takip edin"
AB, doğalgaza tavan fiyatı 180 avro olarak belirledi
ENERJİ AB, doğalgaza tavan fiyatı adımında anlaştı
4 sondaj gemisi aynı anda görevde
ENERJİ 4 sondaj gemisi aynı anda görevde
Almanya’nın ilk LNG terminali açıldı
ENERJİ Almanya’nın ilk LNG terminali açıldı
''Trakya enerji merkezi olacak''
ENERJİ ''Trakya enerji merkezi olacak''
Bakan Dönmez'den açıklamalar
ENERJİ Bakan Dönmez: Avrupa'nın en büyüğü
Benzine zam geldi
ENERJİ Benzine zam geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.