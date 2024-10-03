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        Haberler Ekonomi Enerji EPDK, petrol piyasası lisans yönetmeliğinde değişikliğe gitti - Enerji Haberleri

        EPDK, petrol piyasası lisans yönetmeliğinde değişikliğe gitti

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK), petrol piyasasında uygulanacak kriterlere ilişkin yönetmelik revize edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 08:53 Güncelleme: 03.10.2024 - 08:53
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        EPDK, petrol piyasası lisans yönetmeliğinde değişikliğe gitti
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        EPDK'nin "Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

        Buna göre, yönetmeliğin 38'inci maddesinde yer alan "Yeterli depolama ve kendi araçlarına akaryakıt ikmal kapasitesine sahip olmaları ve akaryakıtı kendi ihtiyaçları için kullanmaları şartıyla; kamu kurum ve kuruluşlarına, liman, havalimanı, fabrika, şantiye, maden veya taş ocaklarına yapılan teslimler hariç olmak üzere" ifadesi, "Fabrika, şantiye, nakliye filosu işletmeleri ve benzeri kendi ihtiyaçları için depolama imkanı ve kendi araçlarına akaryakıt ikmal kapasitesi olan yerler hariç olmak üzere” şeklinde değiştirildi.

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        Ayrıca, "Akaryakıt istasyonu dışında yapılacak akaryakıt teslimlerinde akaryakıtın alıcı deposuna taşınması veya taşıttırılmasının gerçekleştirilmesi" bendi aynı maddeye eklendi.

        Söz konusu yönetmelik, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

        * Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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