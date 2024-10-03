EPDK, petrol piyasası lisans yönetmeliğinde değişikliğe gitti

EPDK'nin "Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yönetmeliğin 38'inci maddesinde yer alan "Yeterli depolama ve kendi araçlarına akaryakıt ikmal kapasitesine sahip olmaları ve akaryakıtı kendi ihtiyaçları için kullanmaları şartıyla; kamu kurum ve kuruluşlarına, liman, havalimanı, fabrika, şantiye, maden veya taş ocaklarına yapılan teslimler hariç olmak üzere" ifadesi, "Fabrika, şantiye, nakliye filosu işletmeleri ve benzeri kendi ihtiyaçları için depolama imkanı ve kendi araçlarına akaryakıt ikmal kapasitesi olan yerler hariç olmak üzere” şeklinde değiştirildi.