Yaşananları hatırlamadığını iddia etti

Küçükçekmece Bezirganbahçe Mahallesi Çiçekli Sokak’ta geçen cumartesi gecesi meydana gelen olayda 16 yaşındaki zihinsel engelli Ahmet Yusuf Öz, evinin önünde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olaydan sonra harekete geçen polis, gencin katil zanlısının komşusu F.Ç. olduğunu belirledi. Evden televizyon ve laptopun çalındığını tespit eden polis eşyaların satıldığı yeri tespit etti. F.Ç. ile eşyaları satın alan C.A. gözaltına alındı. İddialara göre Öz’ün alt komşusu F.Ç. (41) uyuşturucu madde kullandıktan sonra kendisinde bulunan yedek anahtarla gencin evine girdi.

Burada maddenin etkisiyle kendinden geçen F.Ç. zihinsel engelli gençle boğuşma yaşadıktan sonra 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü. İçeride bir süre kalan zanlı, ayıldığında genci kanlar içerisinde yerde görünce panikledi. Zanlı evde bulunan eşyaları çalarak kaçtı.

"KENDİME GELDİĞİMDE ONU KANLAR İÇERİSİNDE GÖRDÜM"

Uyuşturucunun etkisinde olduğu için evde yaşananları hatırlamadığını söyleyen şüphelinin "Kendime geldiğimde onu kanlar içinde gördüm” dediği öğrenildi. F.Ç. evden çaldığı eşyaları satarak, uyuşturucu satın aldığını söyledi. Soruşturmanın ardından C.A. savcılık talimatı ile serbest kaldı. Katil zanlısı F.Ç. ise adliyeye gönderildi.

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