        Haberler Dünya Epstein dosyaları açıklanacak | Dış Haberler

        Epstein dosyaları açıklanacak

        ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Jeffrey Epstein dosyalarının 30 gün içinde açıklayacaklarını ifade etti. Dosyalarının açıklanmasını öngören tasarı Kongre'den geçmişti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 00:16 Güncelleme: 20.11.2025 - 00:16
        Epstein dosyaları açıklanacak
        ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Jeffrey Epstein dosyalarının açıklanmasını öngören tasarının Kongre'den geçtiğini belirterek, ilgili dosyaları 30 gün içinde açıklayacaklarını söyledi.

        Bakan Bondi, Kongre'de katıldığı bazı toplantıların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Kongre'nin her iki kanadından da geçerek dün Beyaz Saray'a gönderilen "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" için Başkan Donald Trump'ın imzasının beklendiği süreçte Bondi'nin açıklamaları dikkati çekti.

        Kongre'nin Epstein dosyalarının açıklanmasını öngören tasarıyı kabul ederek bu konuda yasal bir adım attığını ifade eden Bondi, Bakanlık olarak kendilerine düşen görevi yapacaklarını ve "30 gün içinde Epstein dosyalarını kamuoyuna açıklayacaklarını" dile getirdi.

        "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası", hem Temsilciler Meclisi'nden hem de Senato'dan geçerek imzalaması için Trump'ın masasına gönderilmişti.

        Bugüne kadar Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmasına yeşil ışık yakmayan ABD Başkanı Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada dosyaların açıklanması yönünde fikrini değiştirdiğini belirtmişti.

        Jeffrey Epstein olayı

        En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

        Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

        ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

        Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.

        #Epstein
