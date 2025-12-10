Epstein soruşturması kamuoyuna açılıyor

ABD’de federal yargıç, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve yargı süreci devam ederken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’in davasındaki tüm soruşturma kayıtlarının açıklanmasına onay verdi.

Federal yargıç Paul Engelmayer, Amerikan kamuoyunun yakından takip ettiği Epstein dosyasına ilişkin kritik bir karar açıkladı. Buna göre, Maxwell’in yargılandığı davaya ait tüm soruşturma belgelerinin Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna sunulmasının önü açıldı.

Geçen hafta da Florida’da bir federal yargıç, Epstein hakkında yürütülen büyük jüri soruşturmasının tutanaklarının açıklanması yönündeki Adalet Bakanlığı talebini kabul etmişti. Açıklanması beklenen belgeler arasında; büyük jüri tutanakları, mali kayıtlar, seyahat dokümanları ve soruşturma sürecinde mağdurlarla yapılan görüşmelerin notları gibi daha önce gün yüzüne çıkmamış deliller yer alıyor.

ABD Adalet Bakanlığı, kasım ayında New York’taki iki yargıçtan büyük jüri tutanaklarının ve delillerin yanı sıra, daha önce yayınlanmamış binlerce belgeyi içerebilecek soruşturma materyallerinin mühürlerinin kaldırılmasını talep etmişti. Kongre’de geçen ay kabul edilen 'Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası' da Epstein davasına ilişkin mümkün olan tüm belge ve dokümanların kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.