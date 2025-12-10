Habertürk
        Epstein soruşturması kamuoyuna açılıyor - Magazin haberleri

        Epstein soruşturması kamuoyuna açılıyor

        Federal yargıç, Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell davasına ilişkin daha önce gizli tutulan büyük jüri tutanaklarından mali kayıtlara kadar binlerce belgenin kamuoyuna açıklanmasına onay verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 09:04 Güncelleme: 10.12.2025 - 09:04
        Epstein soruşturması kamuoyuna açılıyor
        ABD’de federal yargıç, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve yargı süreci devam ederken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’in davasındaki tüm soruşturma kayıtlarının açıklanmasına onay verdi.

        Federal yargıç Paul Engelmayer, Amerikan kamuoyunun yakından takip ettiği Epstein dosyasına ilişkin kritik bir karar açıkladı. Buna göre, Maxwell’in yargılandığı davaya ait tüm soruşturma belgelerinin Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna sunulmasının önü açıldı.

        Geçen hafta da Florida’da bir federal yargıç, Epstein hakkında yürütülen büyük jüri soruşturmasının tutanaklarının açıklanması yönündeki Adalet Bakanlığı talebini kabul etmişti. Açıklanması beklenen belgeler arasında; büyük jüri tutanakları, mali kayıtlar, seyahat dokümanları ve soruşturma sürecinde mağdurlarla yapılan görüşmelerin notları gibi daha önce gün yüzüne çıkmamış deliller yer alıyor.

        ABD Adalet Bakanlığı, kasım ayında New York’taki iki yargıçtan büyük jüri tutanaklarının ve delillerin yanı sıra, daha önce yayınlanmamış binlerce belgeyi içerebilecek soruşturma materyallerinin mühürlerinin kaldırılmasını talep etmişti. Kongre’de geçen ay kabul edilen 'Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası' da Epstein davasına ilişkin mümkün olan tüm belge ve dokümanların kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.

        JEFFREY EPSTEIN OLAYI

        En küçüğü 14 yaşında olmak üzere çok sayıda kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019’da ölü bulunmuştu.

        Dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi birçok ünlü ismin adı geçmişti.

        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ise Adalet Bakanlığı’yla yürüttüğü inceleme sonucunda, 'Müşteri listesi' olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunamadığını, Epstein’in bazı iddiaların aksine öldürülmediğini ve hücresinde intihar ettiğini açıklamıştı.

        ABD’li gazeteci Tucker Carlson ise Epstein’in 'İsrail için çalıştığını' iddia ederek Washington’da buna dair yaygın bir kanaat olduğunu ancak açıkça dile getirilmediğini öne sürmüştü.

        Wall Street Journal (WSJ), Maxwell’in, Epstein’in 50’nci doğum günü için yakın çevresinden ona mektup yazmalarını istediğini, bu isimlerden birinin de Donald Trump olduğunu iddia etmişti..

        #Jeffrey Epstein
        #Ghislaine Maxwell
