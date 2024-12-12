Erasmus öğrencileri Beylikdüzü'nde

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi'nin hayata geçirdiği Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi, Erasmus programı kapsamında gelen öğrenci ve öğretmenleri ağırladı.

Yaşar Acar Fen Lisesi tarafından yürütülen Erasmus Öğrenci Değişimi Programı kapsamında İtalya ve İspanya'dan gelen öğrenciler, Beylikdüzü Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’ni gezerek bilim ve sanatla dolu bir deneyim yaşadı.

Öğrenciler, bilim ve sanatla iç içe geçen bu alanlarda keyifli vakit geçirirken bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Ziyaret, farklı kültürlerden gelen öğrenciler için unutulmaz bir deneyim sunarken Beylikdüzü'nün bilim ve sanat alanında öncü bir kent olma hedefini bir kez daha gözler önüne serdi.

Beylikdüzü Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi ziyaretinde öğrencilerle bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, merkezin evrensel bilime ve sanata katkı sağlayan bir yer olacağını vurguladı.